Brigada Europea de solidaridad con Cuba rinde homenaje al Che en Santa Clara (+Audio)

La 53 Brigada Europea José Martí de solidaridad con Cuba rindió tributo al Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de lucha en el Complejo Escultórico donde reposan los restos del Guerrillero de América y sus hermanos de la gesta internacionalista boliviana y de la última etapa de la contienda para alcanzar el triunfo revolucionario en Cuba.

Los 112 brigadistas proceden de 14 países, entre ellos Austria, Italia, Finlandia, Grecia, Noruega, Reino Unido, Portugal, Suecia, Bélgica, España, entre otras naciones del viejo continente, y entre sus actividades fundamentales en nuestro país figuran la participación en La Habana en el Coloquio Internacional sobre el pensamiento y obra de Fidel Castro.

En el histórico sitio de la ciudad de Santa Clara conocieron de la vida y legado del Che en un recorrido por el Museo, la Plaza, honraron su figura ante el Memorial y también visitaron el Mausoleo Frente Las Villas.

Precisamente, desde España, Yolanda García miembro de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas, trajo sus mensajes de amor a nuestra isla.

«Era muy importante venir este año a Cuba, sabemos de las dificultades de este pueblo por el asedio contra este país, queríamos participar en el coloquio sobre el Centenario de Fidel, es una forma de romper el bloqueo, traemos donativos, medicinas, insumos, es una gotica en medio del océano, pero es una forma de agradecer a Cuba por lo que significa para el mundo. Cuba no tiene grandes riquezas, pero tiene grandes recursos humanos y su dignidad. Yo ya conocía el Memorial y cada vez que vengo me emociono, es una responsabilidad venir al Mausoleo y conocer esta historia», aseveró.

Por su parte, Olga Valentina nació en Santiago de Chile, reside en Noruega y pertenece al Movimiento de solidaridad con Cuba en esa nación europea.

«El sentimiento es inmenso al venir en el Centenario del Comandante en Jefe, había que estar aquí a pesar de amenazas, bloqueo, trajimos recursos, insumos médicos, fue muy emocionante nuestra visita al hospital cuando entregamos donaciones; si ustedes pueden, nosotros podemos, se está grabando, tomando fotos, para mostrar al mundo lo que sucede acá, queremos demostrar que Cuba no está sola, siempre pensamos cómo hacer visible nuestra solidaridad, este país es un bastión para la Revolución y estar en este centenario de Fidel, nos emociona mucho, porque ustedes siguen firmes en sus convicciones y eso nos llena de una profunda emoción», declaró.

Desde el 2 de agosto los 112 solidarios europeos llegaron a nuestra patria, donde permanecerán hasta el 16 de agosto y en su programa han visitado las provincias de La Habana, Artemisa, Cienfuegos y han efectuado jornadas de trabajo voluntario, encuentros en comunidades con la población, con organizaciones de masas, además de recibir conferencias y visitar centros de interés económico y social, por otra parte, han entregado donativos a centros de salud y otras instituciones.

Lukía Constantino de Grecia, también expresó su cariño y admiración hacia Cuba y en declaraciones a la prensa dijo: «Venimos en un momento muy difícil, pero queríamos celebrar el Centenario de Fidel, queremos mostrar la solidaridad del pueblo griego con el pueblo cubano, no están solos, sabemos el sufrimiento que les provoca el bloqueo, mucha gente no puede imaginar un mundo sin Cuba, ahora al bloqueo y el cerco energético se suma la amenaza militar de EE.UU., por eso es importante estar aquí para dejar constancia de que no vamos a dejar a Cuba sola».

Por su parte, Joao Terreiro, vicepresidente de la Asociación de Amistad Portugal-Cuba y Ricardo Avelas Núñez, también de esa organización, sienten un deber moral el reencuentro con la isla amenazada y firme.

«Y estamos aquí por obligación con el pueblo cubano que siempre ha sido solidario y siempre apoyó la lucha de los pueblos oprimidos, venimos a dar solidaridad, participamos en el tribunal internacional Mujeres contra el bloqueo y sabemos que el mundo bueno está con Cuba, es un orgullo estar aquí y los portugueses siempre nos mantendremos junto a esta nación, su ejemplo de resistencia es una lección para el mundo, si ustedes resisten, nosotros vamos a resistir también», dijeron.