Beneficiarán a jubilados y pensionados de la Seguridad Social en Villa Clara 

Sobre la medida de beneficio social, Guelsys Santos García, especialista principal del Departamento de Trámites de Seguridad Social perteneciente a la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, informó a Vanguardia que se incrementará en 1528 pesos la pensión por edad e invalidez de los jubilados con cuantías de hasta 2472 pesos. En tanto, los pensionados que cobran cuantías entre 2473 y 3999 pesos mensuales recibirán un incremento hasta 4000 pesos.

«En el mes de junio el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de incremento parcial de las pensiones del régimen general de Seguridad Social y de los regímenes especiales por edad e invalidez, así como las unificadas, anunciada por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en el quinto período ordinario de sesiones de la X legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«Tras su anuncio, se realizó una evaluación de los beneficiaros que reciben una pensión por causa de muerte —derecho adquirido por el fallecimiento de un familiar, trabajador o pensionado—, que aumentó la cantidad de personas beneficiadas con esta nueva decisión.

Guelsys Santos García, especialista principal del Departamento de Trámites de Seguridad Social de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que el pago de la cuantía incrementada se hará de manera íntegra y no fragmentada, para que los jubilados puedan disfrutar de la pensión. Foto de la autora.

«La medida también incrementará las pensiones por causa de muerte de aquellos pensionados que reciben cuantías inferiores a 4000 pesos mensuales —tanto del régimen general de Seguridad Social como de todos los regímenes especiales—, y favorecerá también a las viudas y viudos, huérfanos, y padres o madres que reciben una pensión por causa de muerte, en correspondencia con el porciento recibido, a partir de la cuantía generada por el familiar fallecido. A los pensionados que tienen derecho a más de una pensión de Seguridad Social, el incremento se les realiza sobre la cuantía de la pensión unificada.

«También fueron incluidas las personas del Ministerio del Interior (Minint) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) con cuantías inferiores a 4000 pesos.

«La implementación de la medida beneficia a los pensionados de la Seguridad Social que reciben menores ingresos, con un alcance parcial y limitado, en correspondencia con la situación económica y financiera del país. Aun así, será favorecido el 92 % del total de los beneficiados de la Seguridad Social en todo el país».

La especialista principal del Departamento de Trámites de la Seguridad Social enfatizó que el pago de la cuantía incrementada se hará de manera íntegra y no fragmentada, para que estas personas puedan disfrutar de la pensión, y anunció la creación de un puesto de mando provincial con el propósito de asegurar el proceso y responder a las inquietudes de los beneficiados.

Asimismo, se refirió a la ardua labor de los especialistas de la instancia que representa, con un trabajo mancomunado de todo el sistema que involucra al Gobierno, instituciones financieras, Correos de Cuba y otras entidades, así como a los trabajadores sociales, cuyo quehacer en los consejos populares, cerca de los pensionados, ha sido decisivo para garantizar la impostergable tarea.