BANDEC alerta: claves para evitar estafas y fraudes digitales

En este contexto, la seguridad financiera depende en gran medida de la responsabilidad individual y del uso adecuado de los canales electrónicos, asegura Yurima Calero Pérez, gestora de Comunicación y Marketing en BANDEC Villa Clara.

Entre los hábitos de riesgo más frecuentes que advierten los expertos se encuentran anotar las claves en dispositivos móviles o carteras, emplear la misma contraseña para múltiples operaciones y, sobre todo, facilitar códigos de autenticación recibidos por teléfono.

BANDEC recuerda que ninguna entidad bancaria solicita datos confidenciales a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto, y que cualquier gestión debe realizarse exclusivamente por las aplicaciones oficiales como Transfermóvil, EnZona o el propio Kiosco BANDEC.

Mantener actualizadas las claves y activar las notificaciones de movimientos constituyen dos de las medidas más efectivas para detectar a tiempo cualquier irregularidad.

Una de las modalidades de estafa con mayor incidencia en la provincia es la suplantación de identidad mediante falsos mensajes de PAGOxMOVIL.

Los ciberdelincuentes envían textos donde aparentan ser operadores de telecomunicaciones o servicios financieros, solicitando un envío de saldo para supuestas recargas o activaciones. La entidad bancaria aclara que en todas las transferencias legítimas el beneficiario registrado será siempre “Cubacel” o “PAGOxMOVIL”; cualquier otro nombre debe considerarse una señal inequívoca de fraude. Ante la duda, se recomienda verificar directamente en las oficinas bancarias o a través de los canales oficiales de atención al cliente.

Las acciones de prevención se enmarcan además en una ofensiva nacional contra el tráfico ilegal de divisas y el lavado de activos, donde el Ministerio del Interior mantiene investigaciones activas por delitos económicos.

BANDEC Villa Clara insta a sus clientes a revisar periódicamente los estados de cuenta y a denunciar cualquier movimiento sospechoso. La combinación de tecnología segura, educación financiera y colaboración ciudadana se presenta como la principal barrera para proteger las cuentas personales de fraudes o estafas.