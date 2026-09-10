Avanza en Santa Clara Movimiento Popular participativo “Mi barrio por la Patria”

El Movimiento Popular Participativo "Mi barrio por la Patria" avanza en Santa Clara, dijo Chéster Danilo Chaviano Valdés, secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, quien enfatizó que a sabiendas de que hay muchas insatisfacciones y necesidades sentidas, hoy se avizoran resultados.

«En este último cuatrimestre del año ya se constatan resultados, existe control popular desde las comunidades, y a cada acción le damos una mayor atención al acompañamiento e interacción con nuevos actores de la economía para aplicar las políticas sociales y atender a los vulnerables», explicó.

Hoy se promueve el debate para recoger criterios de la ciudadanía a favor de la transformación de las comunidades.

«Se retoman Barrio-debates para solucionar las problemáticas de las comunidades, reconocemos que hay falta de higiene comunal, microvertederos, también persisten las ilegalidades, indisciplinas sociales en los barrios, de ahí que se impone reforzar los métodos en nuestros barrios para elevar el protagonismo de vecinos, líderes actores, agentes en busca de soluciones y paliativos para hacer más llevadera la vida», insistió.

El concepto de barrio participativo es otra de las miradas.

De acuerdo con Chéster «hay que buscar la participación de la comunidad, transformar espacios públicos, en Santa Clara se han logrado casi 40 estaciones y solineras para servicios de la comunidad y que las personas puedan ir a cargar sus equipos, o a cocinar en algunos casos, todavía son insuficientes pero se trabaja para generar o crear servicios para beneficio de las comunidades.»

Agregó que «más de 15 consultorios médicos y policlínicos tienen paneles solares para lograr el servicio. El propio programa incluye transformación de parques, también la transformación de Sistemas de Atención a las Familias (SAF), cocinas colectivas, fondas comunitarias, áreas deportivas que hay que rescatar de conjunto con el Movimiento Juvenil Comunitario, el cual tiene sus programas de trabajo en el rescate de las tradiciones, el deporte, la cultura, entre otras prioridades para nuestro pueblo, aún en circunstancias difíciles», aclaró.

También se refirió a otra iniciativa del Programa: los Barrios Productivos, otra de las ideas de este movimiento popular, donde se labora para fomentar «patios, parcelas familiares, organopónicos en casas y barrios y de esa manera, contribuir a la producción de alimentos que tanto nos hacen falta en nuestras comunidades»

Sobre los impactos de este programa enfatizó el dirigente gubernamental:

«Hay comunidades que avanzan, se ha logrado la transformación de parquecitos en la comunidad Virginia, existen más de 100 empresas y nuevos actores económicos que son padrinos y apoyan el movimiento, ellos han hecho donaciones de lámparas solares en comunidades, como la empresa SAREX, la empresa Electromecánica, por ejemplo, la comunidad José Martí hoy tiene una solinera a partir del respaldo de la Empresa electromecánica, también hay respuesta de nuevos actores de la economía, mipymes y Proyectos de desarrollo local (PDL) se suman a este empeño».

Entre las anteriores mencionó a Gomate, RETMAISS, Alemanes Express del Reparto José Martí, con servicios a la comunidad, en fin, todas las empresas estatales socialistas y nuevos actores económicos se implican a este movimiento popular participativo, que es necesario en los momentos actuales.

«Hoy las avenidas principales se renuevan y más de 76 microvertederos han sido eliminados en el municipio», significó.

Aún en la situación tan compleja que vive el país y la provincia no se renuncia a convertir a las comunidades en protagonistas del mejoramiento de sus propias condiciones de vida con la participación de todas y todos.

«Hemos propuesto más de 350 acciones de carácter comunitario a implementar durante el último cuatrimestre del año, con motivaciones muy especiales: el aniversario de los órganos Poder Popular, y un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución y que impone nuevos retos: ampliar la participación de sus líderes y grupos de trabajo comunitario integrado, los cuales deben demostrar que, con la participación de todos, podemos tener mejor convivencia en las comunidades», finalizó Chéster Chaviano.