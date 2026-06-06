Autoridades villaclareñas constatan funcionamiento de servicios vitales en Corralillo

La instalación de tecnología fotovoltaica en bombeos de agua constituye uno de los principales objetivos en los que trabajamos hoy, explicaron las máximas autoridades de la central geografía, al tiempo que aseguraron que en estos momentos se colocan paneles solares en los principales centros de telecomunicaciones en los trece municipios villaclareños y en otras sucursales más apartadas con el propósito de garantizar este vital servicio, muy afectado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que busca socabar la soberanía de este noble pueblo, insistió Morfa González, en franco intercambio con los pobladores del norteño territorio.

Acompañadas por autoridades locales, la secretaria y la gobernadora, llegaron hasta la panadería de Motembo, una prestación que hoy se proteje por la alta sensibilidad que significa, trascendió durante el encuentro.

Por su parte, Ángel Enrique Mota Hernández, director de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto y Alcantarillado en Corralillo, explicó que el municipio debe satisfacer las necesidades de la población a partir de la estrategia que hoy se ha puesto en marcha, gracias a la adquisición de nuevos equipos de bombeo y el propio cambio de matriz energética.