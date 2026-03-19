CMHW
Apoyan triciclos eléctricos transportación en Villa Clara

Apoyan triciclos eléctricos transportación en Villa Clara (+Audio)

Abel Falcón Curí

Jueves, 19 Marzo 2026 10:56

Más de 460 triciclos eléctricos del sector privado y estatal en Villa Clara ofrecen ahora mismo servicios diversos ante la crisis con la disponibilidad de combustibles, según Juan Carlos Ferriol, representante del Ministerio del Transporte en la provincia.

«Unos llevan alimentos hacia bodegas y escuelas, otros están en función del aseguramiento logístico a instituciones de la Salud Pública, incluso, resalta un proyecto del consejo popular José Martí, de Santa Clara, donde 10 de esos vehículos trasladan hacia el hospital a pacientes necesitados de hemodiálisis», destacó Ferriol.

«Orientamos agilizar los trámites de inscripción y legalización en los trece municipios, incluso facilitarle el acceso a la licencia de conducción a quienes aún no la tienen y deseen sumarse a la transportación de carga y pasajeros», afirmó.

Y añadió el representante del Ministerio del Transporte en la provincia: «Además de los 18 triciclos eléctricos y las 5 “gacelas” de Taxis Cuba en diversas rutas Santa Clara, el gobierno garantiza el combustible desde hace una semana para que 20 motonetas del Estado cobren 10 pesos por pasajero, y realicen recorridos, de lunes a viernes, desde el Parque hasta la zona hospitalaria, y desde el Policlínico Marta Abreu hasta el centro de la ciudad».

«Esperamos que próximamente arriben a la provincia otros 10 triciclos eléctricos estatales», adelantó Ferriol, y comentó que desde hace 15 días funciona sin contratiempos un microbús eléctrico, con capacidad para trece personas, para el traslado de médicos y especialistas del Programa Materno-Infantil.