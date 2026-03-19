Apoyan triciclos eléctricos transportación en Villa Clara (+Audio)

«Unos llevan alimentos hacia bodegas y escuelas, otros están en función del aseguramiento logístico a instituciones de la Salud Pública, incluso, resalta un proyecto del consejo popular José Martí, de Santa Clara, donde 10 de esos vehículos trasladan hacia el hospital a pacientes necesitados de hemodiálisis», destacó Ferriol.

«Orientamos agilizar los trámites de inscripción y legalización en los trece municipios, incluso facilitarle el acceso a la licencia de conducción a quienes aún no la tienen y deseen sumarse a la transportación de carga y pasajeros», afirmó.

Y añadió el representante del Ministerio del Transporte en la provincia: «Además de los 18 triciclos eléctricos y las 5 “gacelas” de Taxis Cuba en diversas rutas Santa Clara, el gobierno garantiza el combustible desde hace una semana para que 20 motonetas del Estado cobren 10 pesos por pasajero, y realicen recorridos, de lunes a viernes, desde el Parque hasta la zona hospitalaria, y desde el Policlínico Marta Abreu hasta el centro de la ciudad».

«Esperamos que próximamente arriben a la provincia otros 10 triciclos eléctricos estatales», adelantó Ferriol, y comentó que desde hace 15 días funciona sin contratiempos un microbús eléctrico, con capacidad para trece personas, para el traslado de médicos y especialistas del Programa Materno-Infantil.