Aplican créditos bancarios en Villa Clara para apostar por energías renovables (+Audio)

Ante este escenario, muchas entidades han comenzado a explorar alternativas energéticas más sostenibles. La opción más extendida es la instalación de paneles solares, visibles ya en techos de hogares, empresas y pequeños negocios. Aunque su costo sigue siendo elevado, existe una vía que puede facilitar su implementación: los créditos bancarios.

Niurka Araujo Concepción, jefa del departamento de la banca de negocios provincial del Banco Popular de Ahorro, explicó que las formas de gestión, estatales y no estatales, pueden solicitar financiamiento para proyectos de energías renovables, y se les otorgará el monto necesario para aplicarlo en su local.

El acceso a créditos abre la posibilidad de que más negocios se sumen a la transición energética, reduciendo su dependencia del sistema electroenergético nacional y aportando a la sostenibilidad económica del país.