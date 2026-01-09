Anuncian ejecución de obras hidráulicas en Villa Clara para 2026 (+Audio)

«Su alcance comprende la incorporación de una nueva fuente de abasto y desplazar para ello casi dos kilómetros de tuberías nuevas, que al final representarían más de 50 litros de agua por segundo», aseguró González.

El funcionario dijo que este año continuarán los trabajos de rehabilitación en las plantas potabilizadoras de Santa Clara y se debe intervenir en zonas del reparto Capiro para solucionar parte del vertimiento de agua potable por sus calles y mejorar el servicio en el lugar, además de otras maniobras en áreas del barrio del Gigante y la Vocacional.

González informó que ya está en el país la bomba nueva de Roja 1 de Caibarién y ello permitirá recuperar la capacidad de entrega de agua y disminuir los ciclos de abasto a sus barrios.