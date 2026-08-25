Anuncia Universidad Médica de Villa Clara matrícula para nuevo curso

La casa de altos estudios precisó que los estudiantes residentes en la capital provincial deberán acudir a las secretarías docentes de las facultades de Medicina, Estomatología y Tecnología de la Salud-Enfermería, en dependencia de la especialidad otorgada.

Asimismo, el centro académico detalló que los educandos procedentes del resto de los municipios no tendrán que trasladarse a la sede central, pues efectuarán el trámite en las direcciones docentes de sus territorios, habilitadas en policlínicos, hospitales, sedes universitarias y facultades locales.

De igual forma, la UCM aclaró que los alumnos de las modalidades de formación técnica formalizarán su inscripción en sus demarcaciones de residencia, mientras que las personas con reingresos o traslados de carrera aprobados completarán el expediente directamente en la universidad una vez confirmada su solicitud.

En cuanto a la documentación requerida, la institución explicó que los futuros profesionales presentarán el carné de identidad o tarjeta de menor, cuatro fotografías actuales tamaño una por una pulgada, el título original de duodécimo grado con su fotocopia, copia del carné de vacunación y el resumen de historia clínica.

El comunicado institucional añadió que los trabajadores del sector de la salud matriculados en cursos por encuentros o formación de técnicos básicos adjuntarán una carta de autorización firmada por la dirección de su centro laboral, mientras que los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas entregarán el carné y la boleta de traslado.

Finalmente, la universidad indicó que los interesados en esclarecer dudas pueden contactar al Departamento de Ingreso por la vía telefónica o mediante mensajería WhatsApp a través del número 59875515, al tiempo que dio la bienvenida a los jóvenes que se incorporan a las aulas para formarse al servicio del sistema sanitario cubano.