Analizan labor de los fiscales villaclareños durante el 2025

A Fidel en su centenario dedicaron los integrantes del órgano el encuentro, presidido por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba, diputados a la Asamblea Nacional, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara, miembros del Ministerio del Interior, directivos de las instituciones de Justicia, profesores de la UCLV, así como fiscales egresados.

Entre los principales resultados impacta el completamiento de la plantilla, que se halla al 74 por ciento, en un colectivo que en su mayoría son mujeres.

Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba, destacó la necesidad de afianzar en cada municipio la permanencia en el sector, la atención al capital humano, la responsabilidad de los cuadros de dirección, así como la ejemplaridad y la ética constante de los que controlan la legalidad en la nación.

Los presentes destallaron las medidas adoptadas para revertir el éxodo laboral en cada sede, entre ellas, la contratación de estudiantes y el pluriempleo.

Debatieron la política de superación y postgrado y el papel decisivo de los Centros Universitarios Municipales (CUM) de la provincia, para favorecer el estudio de la carrera de Derecho y disminuir las dificultades en el traslado de los estudiantes.

De igual forma, se evaluó en detalle la atención al ciudadano, las verificaciones fiscales, los procesos penales, el control de la legalidad en los centros penitenciarios y atención a la familia y a los sectores vulnerables.

Durante la evaluación anual, se reconocieron a los colectivos destacados en su labor en el 2025. Ellos resultaron Villa Clara, Camajuaní y Cifuentes. Yanet Velo Valdés, fiscal jefa de este municipio, expresó que entre los indicadores que le permitieron a esa localidad obtener la condición de colectivo distinguido figura la realización exitosa de verificaciones fiscales con la detección de hechos constitutivos de delito.

De manera especial se distinguió el quehacer de la Fiscalía en Santa Clara. Naivi Hernández Cardoso, Fiscal Jefa Municipal de la capital provincial, explicó que la constancia y el compromiso en el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas y la corrupción guió la labor durante el 2025.

En el balance anual eligieron también como cuadro más destacada del pasado año a Tahimí Bonet Pons, Fiscal Jefa Municipal de Ranchuelo.

Para el 2026 los fiscales villaclareños mantendrán el cumplimiento de la legalidad y transparencia en aras de consolidar el aparato jurídico como garante de un Estado Socialista de Derecho y Justicia.