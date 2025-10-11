Amplia jornada de higienización en Consejos Populares de Santa Clara (+Fotos)

Perfiles institucionales del Poder Popular en la capital provincial reflejan las acciones de limpieza en los repartos Camacho, Escambray, Sandino, y la zona de la Universidad Central, entre otros espacios de la ciudad.

Jornada de limpieza en el Consejo Centro de Santa Clara.

La jornada de higienización se realizará igualmente este domingo y tendrá lugar en el resto de los municipios de Villa Clara, según trascendió en reciente encuentro del Grupo temporal de enfrentamiento a las arbovirosis.

Jornada de higienización en el Reparto Escambray.

En ese intercambio, el doctor Neil Reyes Miranda, director del centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, puntualizó que solo mediante estas acciones intensivas se podrá disminuir el actual alza de los virus del dengue, el Chikungunya y Oropouche.