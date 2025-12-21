Amplia delegación de Sudáfrica visita Villa Clara

La comitiva también estuvo integrada por representantes del Programa Mundial de Alimentos en la mayor de las Antillas, quienes ejecutan una amplia agenda de trabajo en la provincia para fortalecer los lazos de cooperación en materia de enfrentamiento a emergencias climatológicas y cómo actuar frente a estos escenarios.

La diplomática sudafricana está acompaña por Mr. Bingo Thama, Director de México, América Central y el Caribe; así como otros representantes gubernamentales de esa nación.

Aunque los contactos entre ambos pueblos se remontan a principios de la década de los 60 del siglo pasado, la formalización de esos nexos aconteció durante la visita del líder histórico de la revolución cubana a la nación africana, el 11 de mayo de 1994.

En esa ocasión, hace 31 años, el Comandante en Jefe Fidel Castro acudió a la toma de posesión del recién electo presidente Nelson Mandela.

Por otra parte, uno de los primeros viajes de Mandela al exterior tras ser liberado fue a Cuba, en 1991, ocasión en la cual fue condecorado con la Orden "José Martí", la más alta distinción que otorga la isla.

En tal sentido, destaca que la formalización de las relaciones bilaterales con Cuba se consideró uno de los primeros actos de política exterior del gobierno democrático sudafricano. De hecho, Cuba fue el primer país en recibir el reconocimiento diplomático del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC), partido en el poder desde entonces en Sudáfrica.

Tras 30 años de relaciones, Cuba y Sudáfrica mantienen un diálogo político al más alto nivel, así como una multifacética cooperación de beneficio mutuo. Ambas naciones también están alineadas en numerosos temas de la agenda global y mantienen una fructífera cooperación en el ámbito multilateral a través de mecanismos como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y China, y las Naciones Unidas.

Sudáfrica, además, ha mantenido una histórica posición de apoyo en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, votando consistentemente cada año a favor de la resolución cubana que se presenta ante la Asamblea General de la ONU, exigiendo el fin de esa política de asfixia económica.

Como parte del recorrido, visitaron la bodega "La Estrella", del Consejo Popular Riviera, en la ciudad capital. Allí se interesaron por el proceso de entrega de los diferentes insumos que a través del PMA, llegan a niños y niñas, embarazadas, ancianos y familias en situación de vulnerabilidad.

Uno de los instantes más emotivos de la visita de la embajadora sudafricana a Santa Clara, resultó el homenaje al Comandante Ernesto Che Guevara y a sus compañeros de lucha, en el Memorial donde reposan sus restos.

Los distinguidos visitantes, también apreciaron la vasta colección de fotos y objetos personales del Guerrillero Heroico en el Museo que igualmente forma parte del Conjunto Escultórico que en el centro de la isla inmortaliza su legado.