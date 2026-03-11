Amigos del mundo ratifican solidaridad con Cuba (+Audio)

La solidaridad con la isla crece en estos tiempos, cuando nuestro país vive en medio de un difícil contexto, preñado de amenazas, recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, incremento de medidas coercitivas y desabastecimiento de combustible.

En las redes sociales, llegan mensajes de amigos que expresan el amor a una tierra agredida sólo por intentar escribir su destino de independencia y autodeterminación.

Así lo ratifican integrantes de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba y de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de solidaridad con Cuba y las causas justas del mundo.

Entre ellos, Lourdes Dugón, Raúl Rodríguez y Oscar Rolando Ramos.

“Desde que inicié mis colaboraciones en esta sociedad empecé a entender la realidad del pueblo cubano, Cuba es un país solidario, siempre ha dado su mano amiga a otros pueblos, y siempre estaremos juntos en la lucha junto a este pueblo”, dijo Lourdes.

Raúl Rodríguez transmitió su solidaridad con el pueblo cubano “que no se va a dejar avasallar por la injerencia norteamericana”.

Entretanto, Oscar Rolando sentenció: “Cuba es amor, Cuba es la isla de la solidaridad, desde este lugar condenamos el cruel, inhumano e injusto bloqueo de EE.UU. contra Cuba”.

Desde Honduras también Jessica Paola Rivera, Araminta Pereira y el profesor Walter Moreno, insisten en una idea: en tiempos de tempestad, Cuba no está sola.

“¡Gracias, Cuba, por tu amor hacia el mundo, ustedes no están solos, juntos podemos derribar el bloqueo”, exclamó Jessica.

Araminta fue rotunda: “Le agradecemos a Cuba lo que han dado al mundo, condenamos el bloqueo, la injerencia del Gobierno de Estados Unidos, que anuncia agresiones a la isla querida, donde viven nuestros hermanos, con ustedes estamos siempre, ¡Quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos, saludos, hermanos cubanos”, comentó.

El profesor Walter agradeció la ayuda de los cubanos, los servicios de la colaboración médica y enfatizó “Cuba no está sola, condenamos el bloqueo cruel e inhumano contra nuestros hermanos, un abrazo solidario para Cuba”.

Desde Europa se suman las voces que condenan el bloqueo y las amenazas contra la isla de la solidaridad. Lo afirman Roberto Frasquetti, secretario de la organización de amistad Roma por Cuba, Círculo Julio Antonio Mella, escritor, quien ha hecho novelas y libros sobre nuestro país y sobre la vida y legado del líder juvenil revolucionario cubano, así como Arika Matricotti, italiana, quien laboró más de un año como periodista en Radio Habana Cuba.

“Buscamos concientizar sobre estas acciones de EE.UU. que son contra las ideas del socialismo, el pueblo cubano no se rinde y nosotros tampoco, siempre lucharemos junto a Cuba”, declaró Frasquetti.

Arika, por su parte puntualizó: “El bloqueo debe cesar, no estamos callados, vamos a luchar por un mundo que sea diferente, respetuoso, por el futuro, para nuestros niños, el Che nos enseñó que “al imperialismo ni un tantico así”, y Martí escribió que “Patria es humanidad”, nosotros somos italianos, ciudadanos del mundo, queremos vivir en paz”, concluyó.