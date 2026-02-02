¡Al fin muele el central Quintín Bandera!

Para ello, la planta corralillense dispondrá de materia prima, procedente de sus propias áreas de cultivo, y de las bases productivas de las empresas agroindustriales azucareras Panchito Gómez Toro, de Quemado de Güines; Héctor Rodríguez, de Sagua la Grande y Abel Santamaría y Perucho Figueredo, ambos del municipio de Encrucijada.

A pesar de las dificultades actuales afrontadas detrás de cada equipo en marcha hay sacrificio, desvelos, entrega y la voluntad de un colectivo comprometido con su aporte decisivo a la economía de la provincia y el país, dijo para CMHW el director general de la empresa Yosbel Díaz Santana.

Agregó que aún cuando enfrentarán una zafra muy difícil, con el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos recrudecido, no renuncian a la meta propuesta.