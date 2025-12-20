Agroazucareros villaclareños se alistan para la ya cercana contienda 2025-2026

Acompañadas por las máximas autoridades del norteño territorio, además de ingenieros, especialistas y obreros, Morfa González y Sánchez Armas enfatizaron en la necesidad de cambiar el entorno de la industria e impactar en la comunidad con más ofertas de alimentos y de actividades culturales y recreativas este fin de año.

Por su parte, Oldaniel Rico Ramírez, coordinador de Azcuba en esta central geografía, dijo que la provincia se ha preparado bien para la contienda y aseguró, a su vez, que el principal propósito es escuchar el silbido final que anuncie el cumplimiento.