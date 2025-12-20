CMHW
Agroazucareros villaclareños se alistan para la ya cercana contienda 2025-2026

Oscar Salabarria Martínez

Viernes, 19 Diciembre 2025 22:39

«Sin hombres no hay zafra; por tanto, eso es lo más importante de esta contienda azucarera: la atención a quienes hacen el azúcar, desde el campo hasta la industria. En ello se resume lo que queremos logar este año», insistieron más de una vez la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la Gobernadora Milaxy Yanet Sanchez Armas, al chequear este viernes el «ejercicio de zafra» en la Empresa Agroindustrial Azucarera Quintín Bandera del municipio de Corralillo. 

Acompañadas por las máximas autoridades del norteño territorio, además de ingenieros, especialistas y obreros, Morfa González y Sánchez Armas enfatizaron en la necesidad de cambiar el entorno de la industria e impactar en la comunidad con más ofertas de alimentos y de actividades culturales y recreativas este fin de año.

Por su parte, Oldaniel Rico Ramírez, coordinador de Azcuba en esta central geografía, dijo que la provincia se ha preparado bien para la contienda y aseguró, a su vez, que el principal propósito es escuchar el silbido final que anuncie el cumplimiento.