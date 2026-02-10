Adoptan medidas en Villa Clara para enfrentar desabastecimiento de combustible

Puede escuchar la comparecencia desde nuestra web en vivo https://www.cmhw.cu/
El segmento de información, conducido por el periodista Abel Falcón Curí abordará sensibles temas en lo adelante:
Miércoles 11: Transporte / Salud
Jueves 12: Empresa Eléctrica / Recursos Hidráulicos (incluyendo Acueducto)
Viernes 13: Bandec, BPA y la ONAT
Lunes 16: Educación general y las universidades
Se mantendrá activo el 52133171 (vía SMS o WhatsApp) para recibir dudas, inquietudes y preocupaciones.
