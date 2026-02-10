Adoptan medidas en Villa Clara para enfrentar desabastecimiento de combustible

Digna Morales Molina, directora general del Grupo Empresarial de Comercio en Villa Clara, compareció este martes en el programa Radio Revista W, de nuestra emisora CMHW, para ofrecer información acerca de las medidas que han adoptado en este sector para enfrentar el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y garantizar los principales servicios a la población.