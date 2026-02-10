CMHW
Adoptan medidas en Villa Clara para enfrentar desabastecimiento de combustible
Digna Morales Molina, directora  general del Grupo Empresarial de Comercio en Villa Clara, compareció este martes en el programa Radio Revista W. Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

Redacción Digital CMHW

Martes, 10 Febrero 2026 09:05

Digna Morales Molina, directora  general del Grupo Empresarial de Comercio en Villa Clara, compareció este martes en el programa Radio Revista W, de nuestra emisora CMHW, para ofrecer información acerca de las medidas que han adoptado en este sector para enfrentar el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y garantizar los principales servicios a la población. 

Puede escuchar la comparecencia desde nuestra web en vivo https://www.cmhw.cu/

Odel Dueñas, director de la Empresa Productora de Alimentos en la provincia (EPPA) durante su comparecencia en el programa Radio Revista W. Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

El segmento de información, conducido por el periodista Abel Falcón Curí abordará sensibles temas en lo adelante:

Miércoles 11: Transporte / Salud 

Jueves 12: Empresa Eléctrica / Recursos Hidráulicos (incluyendo Acueducto)

Viernes 13: Bandec, BPA y la ONAT 

Lunes 16: Educación general y las universidades 

Se mantendrá activo el 52133171 (vía SMS o WhatsApp) para recibir dudas, inquietudes y preocupaciones.

