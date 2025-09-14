Adoptan medidas en Sagua La Grande ante contingencia energética

Al momento de elaborar esta información solo contaban con servicio eléctrico en el municipio sagüero, el circuito 12-15 de Jumagua-Caguagua, al que estaban asociados el 44 de Isabela, así como el 46, 48 y 154 que incluye a Sitiecito, Viana, La Rosita y Finalet, ello con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua.

Igualmente se orientó a un grupo de entidades, tanto del sector estatal como del privado, disponerse a la elaboración de alimentos para la venta a la población, cuyos equipos se ven limitados ante la falta de fluido eléctrico.

Ese proceder se organizó por consejos populares, con el objetivo de que la población no tenga que trasladarse largas distancias para la adquisición de los alimentos, sino que pueda comprarlos en el radio de acción donde residen.

Por ejemplo, en Centro-Victoria, se encargarán de la elaboración de alimentos el Restaurante Pío-Pío, la Pizzería Porto Fino, el Hotel Sagua y el merendero Los Guerrilleros, a los que se suman la Empresa Pecuaria Macún y el Restaurante El Cubanito, del sector no estatal.

De igual manera sucederá en los consejos populares Villa Alegre-Reparto 26 de Julio, Coco Solo-Pueblo Nuevo, Isabela-Nueva Isabela, Sitiecito y San Juan Finalet, donde además se crearán puntos de venta para expender los alimentos que se elaboren en otras dependencias.

Luis Guerra Núñez, viceintendente del Consejo de la Administración que atiende la distribución, informó que mañana domingo tendrá lugar una Feria Agropecuaria en el Centro Recreativo La Ribera, con horario de inicio a las 7 de la mañana y que incluirá como novedad la venta de arroz a 155 pesos la libra.