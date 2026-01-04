Adiós eterno a la destacada cederista Elisa Guardado (+Audio)

Profunda consternación ha causado la noticia del fallecimiento este domingo de Elisa Guardado Fraga, destacada revolucionaria y cederista, quien murió a los 87 años, en la ciudad de Santa Clara. Su cadáver fue sepultado este 4 de enero en la necrópolis local.

Elisa Guardado recibe el agasajo de las máximas autoridades de Villa Clara, Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez, gobernadora del territorio.

Merecedora del Premio del Barrio y de la Medalla «28 de Septiembre», Elisa recibió en 2023 el Escudo de Armas, la máxima condecoración otorgada por el Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara. Ese reconocimiento fue un justo homenaje a una vida dedicada al servicio de la Revolución desde las filas de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Elisa, también fundadora el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, y quien formó parte de la dirección nacional de los CDR y fuera delegada del Poder Popular durante varios mandatos, recibió así el merecido reconocimiento a décadas de entrega incondicional a la Patria, a la cual dedicó todas sus energías hasta su deceso este 4 de enero.

A propósito, Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Santa Clara publicó en su perfil en Facebook: «Camino a la eternidad una mujer gigante, una mujer que es historia en #MiSantaClara , Elisa Guardado eternamente gracias por tu carisma, tu entrega y tu corazón limpio de Mariana. Luz eterna a tu alma».

Elisa Guardado junto a Katiuska Mildestein, coordinadora provincial de los CDR.

Por su parte, Katiuska Mildestein, coordinadora provincial de los CDR, escribió en su cuenta en esa propia red social: «Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Gracias por todo lo que hiciste por la Revolución cubana, gracias por tu dedicación a la organización de las familias cubanaas, #CDRCuba gracias por tu amor a tu Villa Clara. En lo personal gracias por tus enseñanzas, tus consejos y tus regaños. Te quiero y te guardo en mi memoria Madre de los cederistas villaclareños. Tu amor vivirá siempre en nuestros corazones».

En tanto, la cuenta institucional Cdr Villa Clara, expresa: «La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. El Secretariado Provincial de los CDR en #VillaClaraConTodos ha sufrido una pérdida irreparable, (con el fallecimiento de) nuestra querida Elisa Guardado, coordinadora de zona y miembro del Secretariado no profesional en la provincia. Tus enseñanzas, tu legado, tu impronta nos acompañarán siempre. Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos; descanse en paz Elisa, gracias por todo lo que nos enseñaste, te recordaremos siempre. #Cuba #CDRCuba».

Por muchos años, Elisa Guardado fue integrante de los Secretariados Nacional y Provincial de los CDR.

Elisa Guardado Fraga también perteneció a la ANIR y mereció en vida reconocimientos de la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Asociación de Pedagogos, entre otras instituciones. De acuerdo con una publicación de prensa del año 2014, Elisa Guardado, en nombre de la Peña Deportiva cederista “28 de Septiembre” de la Zona 96 de los CDR en Santa Clara, agradeció el otorgamiento de uno de los ocho Premio del Barrio con carácter colectivo, otorgado ese año en Cuba, y dijo que además promover la práctica del deporte en la comunidad.

Escuche en audio, la entrevista titulada «Elisa Guardado: una sembradora de ideas», del periodista Alexander Jiménez, tomada del archivo sonoro de la CMHW.