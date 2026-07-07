Actualización del panorama electroenergético en Villa Clara (+Audio)

Villa Clara: 50 MW, con servicio 38 circuitos (6.00 p.m.)

A las 6.00 p.m. de este 7 de julio, Villa Clara disponía de 50 MW, con servicio eléctrico en 38 circuitos, que sostienen hospitales, varias de las principales estaciones de bombeo de agua y otros centros estratégicos..

Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia, insistió en que la generación eléctrica en el país sigue muy limitada e inestable, por ello suelen dispararse con frecuencia la reducida cantidad de circuitos residenciales que han podido alumbrarse en 9 de los 13 municipios de Villa Clara.

«Aún no logramos llegar con energía desde nuestras subestaciones a Corralillo, Quemado de Güines, Ranchuelo y Santo Domingo, sin servicio en todos sus barrios desde el colapso del sistema electroenérgetico nacional ayer en horas del mediodía», afirmó Ruiz.

El director del Despacho de Carga en Villa reiteró: «intentaremos de manera paulatina y siempre que sea posible ofrecer servicio a cicuitos residenciales con más horas en apagón, una maniobra muy compleja por el elevado déficit de electricidad y tantas termoeléctricas en avería o mantenimiento».

Según el parte oficial, está restablecido el sistema electroenergético nacional desde Pinar del Río hasta Holguín y aportan energía Energás Varadero, Energás Boca de Jaruco, las unidades 1 y 2 de la central Ernesto Guevara de La Habana, la Hidroeléctrica Hanabanilla y Carlos Manuel de Céspedes 4 en Cienfuegos, donde su unidad 3 continúa en proceso de arranque.

Villa Clara: 46 MW, con servicio 44 circuitos (3:00 p. m.)

Villa Clara solo dispone de 46 MW, con servicio 44 circuitos que sostienen hospitales, varias de las principales estaciones de bombeo de agua y otros centros estratégicos, dijo a CMHW Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia.

Ruiz aclaró que «la generación eléctrica en el actual escenario es muy limitada e inestable, por ello suelen dispararse con frecuencia la reducida cantidad de circuitos residenciales que han podido alumbrarse en Santa Clara, Manicagua, Sagua la Grande, Encrucijada, Caibarién, Remedios, Cifuentes, Placetas y la zona rural de Camajuaní».

El funcionario afirmó que una de las prioridades del momento es llegar con potencial, con electricidad, a Corralillo, Quemado de Güines, Ranchuelo y Santo Domingo, municipios en opción «cero luz» desde el colapso del sistema electroenergético nacional ayer en horas del mediodía.

Villa Clara, según el parte oficial, está conectada con el occidente de Cuba por las líneas de 110 y 220 KV, y por 220 KV con Sancti Spíritus.

Como provincia, seis de sus parques solares y seis grupos electrógenos de generación distribuida aportan energía a esta hora, que administra el Despacho Nacional de Carga para estabilizar el SEN tras su nuevo colapso.

Yadier Ruiz añadió: «intentaremos, de manera paulatina y siempre que sea posible ofrecer servicio a circuitos residenciales con más horas en apagón, una maniobra muy compleja por el elevado déficit de electricidad y tantas termoeléctricas en avería o mantenimiento».

Al cierre de esta información, funcionaban en el país Energás Varadero, Energás Jaruco, las unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara, la Hidroeléctrica Hanabanilla, y en proceso de arranque las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos.

Villa Clara conectada con el occidente cubano (10.40 a.m.)

A las 10.40 am, Villa Clara se mantenía conectada con el occidente cubano por la línea 220 KV y se seguían haciendo intentos para lograr nuevamente el enlace con Sancti Spíritus.

Al cierre de esta información estaban servidos 25 MW, con solo 20 de circuitos con servicio eléctrico en Santa Clara, Manicaragua, Sagua la Grande, Encrucijada y Placetas, los únicos municipios a los cuales se ha podido llegar con energía.

Existen 11 grupos electrógenos —tanto de fuel oil como de diésel—, algunos en proceso de arranque.

De manera paulatina y regulada, se prevé la incorporación de parte de los 12 parques fotovoltaicos emplazados en la geografía villaclareña.

38 MW en Villa Clara, con servicio 28 circuitos (7:30 a.m.)

A las 7:30 a.m. de este martes 7 de julio, Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara, dijo a CMHW que la provincia solo dispone de 38 MW, y cuentan con servicio apenas 28 circuitos considerados estratégicos en Santa Clara, Sagua la Grande, Camajuaní, Manicaragua y Cifuentes. En el resto de los territorios no se ha llegado con energía a las subestaciones eléctricas.

Se espera servir con electricidad a Caibarién, Remedios y Encrucijada, no así a Quemado, Santo Domingo Corralillo y Ranchuelo.

En el trascurso de la mañana se incorporarán varios parques y otros dos grupos de generación distribuida que se suman a los tres activados ayer y a la hidroeléctrica Hanabanilla.

Ruiz afirmó que Villa Clara ya está enlazada con occidente por la línea 110 KV por la vía Cruces, y por la línea 220 KV con Sancti Spíritus.

«Intentaremos de manera paulatina, y siempre que sea posible, ofrecer servicio a un mínimo de circuitos residenciales con más horas en apagón, una maniobra muy compleja por el elevado déficit de electricidad y la cantidad de termoeléctricas en avería o mantenimiento», precisó.

Ahora mismo solo funcionan Energás Boca de Jaruco, Energás Varadero y una unidad de CTE Ernesto Guevara. Yadier Ruiz reafirmó la debilidad e inestabilidad del sistema en este momento.