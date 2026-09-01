Abren más de 600 instituciones escolares este primero de septiembre en Villa Clara

Todo está listo para iniciar el curso escolar en Villa Clara, en condiciones diferentes y muy difíciles por la compleja situación del país, sin embargo, se garantizan con dedicación, esfuerzo y mucho amor, las condiciones mínimas indispensables para continuar la formación de las nuevas generaciones.

Así lo aseguró a esta reportera la Doctora en Ciencias Yamilet Herrera Alfonso, directora del Sectorial Provincial de Educación en Villa Clara, quien ratificó que los 696 centros, de ellos 33 internos, abrirán sus puertas a partir de este primero de septiembre en el territorio central.

Sobre la primera infancia y educación primaria acotó que «los 60 círculos infantiles abrirán sus puertas, recibirán a los pequeños desde 6 am hasta las 9 am teniendo en cuenta la situación del transporte, la distancia de las casas de algunas familias, asimismo, todas las escuelas primarias van a abrir sus puertas, hay un centro reordenado en el municipio de Placetas, al cual se le está reparando el techo, se trata del Centro Mixto Joaquín Reyes, que va a comenzar el curso en instalaciones de la comunidad como la Casa de Cultura, y otros centros, lo cual se extendería aproximadamente unos veinte días, tiempo previsto para la ejecución de la obra, y posteriormente los niños regresarían a sus propias aulas», dijo.

La cobertura docente, otro de los desafíos, está garantizado a un 90, 3 por ciento, explicó Yamilet, y se aplican alternativas, entre ellas, contratos por horas a especialistas de la producción y los servicios, por otra parte, el apoyo del Contingente “Educando por amor” de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, el respaldo de los jubilados reincorporados y, por decisión del Ministerio de Educación, el aumento de la relación docente-niño, con el incremento de la carga docente de los maestros.

La Doctora Herrera Alfonso se refirió al inicio de este proceso en otros niveles de enseñanza y las iniciativas para lograr otras garantías materiales en cada territorio.

«En el caso de la Secundaria Básica se garantiza la merienda escolar, ya está la solicitud de estudiantes, familias, niños que se tendrán en cuenta, como los almuerzos de los pequeños en situación de vulnerabilidad, lo cual se garantiza en cada municipio con las posibilidades de cada territorio, y con las Direcciones de Trabajo, igualmente, se les entregará a estos niños la mochila, la lonchera, uniformes y zapatos», significó.

En cuanto a la Enseñanza Técnica Profesional, y Media Superior la Directora de Educación en Villa Clara aseguró que todos los preuniversitarios abrirán sus puertas. De igual manera ofreció detalles de la apertura del curso 2026-2027 en centros símbolos como el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) “Comandante Ernesto Che Guevara”, el Instituto Politécnico “Lázaro Cárdenas” y la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”.

«La formación técnica profesional tendrá variantes, van a estar concentrados los primeros 21 días del curso, todos los Preuniversitarios abrirán sus puertas incluyendo el IPVCE, que tendrá 21 días dentro de la escuela y siete de pase, asimismo el “Lázaro Cárdenas” aplicará ese mismo sistema, mientras la Escuela Pedagógica comenzará el 6 de septiembre, los muchachos estarán 15 días en su centro, y durante 45 días van a estar en las escuelas donde harán sus prácticas pedagógicas con guías de estudio, y apoyo de profesores y tutores de los centros educativos», puntualizó.

A pesar de las difíciles circunstancias y carencia de transporte y otros recursos, sin satisfacer todas las demandas, se buscan iniciativas con el respaldo de Transporte Escolar y Urbano.

«El Ministerio de Transporte ha asegurado la transportación de los centros internos y el traslado de los trabajadores en cada municipio con transporte escolar y transporte urbano, el cual garantizará algunas rutas, donde hay estudiantes que viven a largas distancias. Por otra parte, los centros internos tienen alimentación garantizada, granos, viandas y vegetales y el plato fuerte se garantiza de acuerdo con las posibilidades de cada territorio, y para los Círculos infantiles y escuelas especiales, sí está garantizado», resaltó.

En cuanto a los uniformes escolares informó que «se entregan los de preescolar, quinto y séptimo grados, los cuales ya están a la venta en todos los territorios, mientras que el resto de los grados pueden asistir con una ropa adecuada».

La dura situación electroenergética del país no ha impedido la correcta asistencia de niñas, niños adolescentes y jóvenes, una tónica que debe primar en el nuevo periodo lectivo, afirmó.

«La falta de energía eléctrica no puede ser justificación para iniciar el curso escolar, porque los estudiantes necesitan esa formación pedagógica para alcanzar sus carreras en el futuro, mi mensaje a los estudiantes, a los vecinos, a los familiares es que, en correspondencia con el enorme esfuerzo que se hace, lo más importante es que los niños y niñas se formen, porque de ahí depende la forma en que ellos se desempeñarán en su futuro», consideró.

También se realizarán durante el curso las actividades complementarias que garantizan una formación integral, para que los estudiantes realicen sus investigaciones, visiten museos, o efectúen actividades culturales, deportivas, computación, también se encaminan proyectos de Inteligencia Artificial, y se ejecutan cursos complementarios, como los de idiomas, todos son proyectos educativos que sugieren y aprueban los estudiantes, de acuerdo con sus intereses.

Sobre la reparación de escuelas en condiciones extraordinarias para el país aclaró que ”en cada territorio se ha hecho un esfuerzo extraordinario y se han reparado un grupo de escuelas y se han pintado fachadas, a partir de las transformaciones que acomete el Gobierno, el sector estatal y no estatal tienen responsabilidad social, todas las empresas que pueden aportar lo han hecho, incluso, dos hogares de niños sin amparo parental en Sagua la Grande y Placetas se hicieron con este respaldo».

Dijo la Directora Provincial de Educación en Villa Clara que ya se entregaron a cada territorio los libros pertenecientes al tercer perfeccionamiento, también tendrán a su disposición sus lápices, libretas, libros y cuadernos para el proceso docente educativo.

Finalmente aseveró: «va a ser un curso escolar excepcional, en condiciones diferentes, pero con el mismo amor que siempre los maestros le dan a los estudiantes; todos los centros recibirán a los niños y adolescentes, a las comunidades, y con mucha dignidad y justicia social, porque todos los niños van a tener sus escuelas abiertas».