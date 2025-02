«A los campesinos nos gusta ver feliz al pueblo» (+Audio)

Periodista- ¿Por qué decidiste sembrar tabaco?

Misael- «Nunca había sembrado tabaco y entonces se dio la oportunidad de Tabacuba que hizo la propuesta y decidí sembrar un poquito. Bueno, no tan poquito, fueron tres hectáreas y esto ha salido trabajando y con el sacrificio de todos los días. Y sobre todo atendiéndolo».

Periodista- Pero además, te conozco, tú eres de los que investigan con los que más saben.

Misael- «Sí, claro, me han apoyado, he preguntado y he oído a los que saben mucho de tabaco».

Periodista- ¿Y qué te han dicho los técnicos?

Misael- «Han venido y se han quedado muy contentos, que va bien, muy bien conducido».

Periodista- Eso quiere decir que vas a seguir sembrando más.

Misael- «Vamos a ver cómo salimos este año y sembrar un poquito más el año que viene, vamos a ver qué pasa».

Periodista- Yo sueño que tú seas productor de tabaco tapado porque tienes todas las características que debe tener un gran tapadero.

Misael- «Vamos a esperar y seguir trabajando».

Periodista- No es que seas conservador, es que a ti te gusta siempre pensar lo que haces para no perder

Misael- «Eso está claro, lo que siembras hay que atenderlo para cosecharlo, no se puede pensar en otra cosa».

Periodista- Siempre he pensado que el campesino que es buen campesino, lo es en cualquier cultivo y tú has demostrado en otros cultivos lo que eres.

Misael- «Siempre he sembrado de todo, para semillas incluso, de todo tipo de cultivos, y siempre los he logrado. No me gusta fallar».

Periodista- No es que tú tengas un área tan grande, Misael.

Misael- «No, si aquí lo que tengo es 1,35 caballerías, pero lo importante no es la cantidad de tierras que tengas, sino que cada vez que coseches un cultivo, lo vuelvas a roturar, alistar y sembrar de nuevo, ese es el secreto».

Periodista- Además de tabaco ¿qué tienes en estos momentos en la finca?

Misael- «Tengo además del tabaco dos hectáreas de papa y estoy preparando para sembrar arroz».

Periodista- Y en la papa también eres arriesgado

Misael- «Sí, primera vez que la siembro también, vamos a ver lo que pasa, la estoy atendiendo».

Periodista- Has tenido algunos problemas con la electricidad seguro.

Misael- «Sí, como en todas partes tenemos el problema de la corriente, pero bueno, tenemos una turbinita de petróleo y se ha ido intercalando ahí y no le ha faltado el agua».

Periodista- Y lo que tú si estás seguro es de que lo que dependa de ti no se le dejará de hacer a la papa.

Misael- «Le haré todo lo que dependa de mí y mucho más y mucho mejor».

Periodista- Recuerdo que fuiste un gran productor de col, ¿ya no siembras col?

Misael- «No, yo sembraba col, pero este año tuvimos problemas con la semilla, no entró al país y no pude sembrar».

Periodista- ¿Y cuáles son los planes para el futuro?

Misael- «¿Planes? Tratar de coger este tabaquito y la papa, que son cultivos fundamentales, para ayudar al país. Y vamos a ver lo que pasa después».

Periodista- El tabaco tiene una ventaja, tiene su paquete tecnológico, o sea, recibe insumos.

Misael- «Sí, me han dado recursos y todo ahí al momento. Me atrasé un poquito con la casa de curación, pero como has visto no hay tareas difíciles cuando hay voluntad. Estuve apretado con el tabaco ya de corte, pero aquí no se va a perder un cuje. Todo va a salir, lo que hay es que trabajar unidos».

Periodista- Tu eres fundador del Movimiento de los Noventa. ¿Qué significó para ti integrar ese Movimiento político-productivo?

Misael- «Ese movimiento dio la iniciativa a muchos campesinos, proporcionó mucha unión, fue muy bueno, los resultados fueron magníficos. Usted sabe que eran toneladas y más toneladas».

Periodista- Recuerdo que en Santa Clara, en las ferias por el fin de año el pueblo esperaba a los Noventa de Camajuaní.

Misael- «Eso fue una buena iniciativa».

Periodista- Te vi regalando las coles

Misael- (Risas) «Tú sabes cómo somos nosotros los campesinos, nos gusta ver feliz al pueblo».

Periodista- Porque tú has sido un productor que ha logrado economía como es lógico, y eres joven todavía. Pero a ti el dinero no te nubla la vista.

Misael- «Jamás el dinero me nublará la mirada, el dinero hay que guapearlo pero eso no es nada. Y ayudo al que pueda».

Periodista- Lo que tiene valor en la vida es ser un gran ser humano como lo eres tú.

Misael- «Eso digo yo, el dinero viene y va, pero lo principal en la vida es ser un buen ser humano y ayudar a los demás».