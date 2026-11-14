Claustro académico por aniversario 60 del inicio de la Docencia Médica en la región central (+Audio)

Entre otros indicadores, y a pesar de las limitaciones que marcan el escenario nacional, figuran la promoción, los altos resultados académicos, la proliferación de la actividad metodológica, el incremento de los especialistas con categorías científicas y la obtención de premios de innovación e investigación, mientras que lidera 24 ensayos clínicos.

Así lo explicó la doctora Disney Borrego Gutiérrez, vicerrectora académica, quien puntualizó los grandes retos de la institución, entre los que figuran, en primera instancia, la calidad del proceso docente y mantener la condición de excelencia.

Como momentos de honda emoción se reconoció a profesores que obtuvieron las categorías de titular y auxiliar, y la Federación Estudiantil Universitaria otorgó los premios Alma Máter a instituciones y personalidades que aportaron al nacimiento y desarrollo de la Docencia Médica en su 60 aniversario, entre ellos, el Policlínico "Marta Abreu", la Facultad de Medicina y el Hospital Oncológico "Celestino Hernández", así como el Doctor Yandry Alfonso Chang, director provincial de Asistencia Médica y medicamentos en Villa Clara, quien fue dirigente de la FEU en esta misma universidad, momento propicio para que este renombrado galeno agradeciera a los profesores que lo formaron.

El doctor Calixto Orozco Muñoz, rector, llamó a intensificar iniciativas para buscar fuentes de ingresos a partir del conocimiento que se atesora en esta entidad, como cursos on line, la preparación de maestrandos y doctorandos internacionales, a partir de la alta preparación de los profesores de este centro. También convocó a buscar fórmulas para que un grupo mayor de jóvenes se sumen a los programas doctorales como garantía de futuro.

Entre otros temas, se abordaron las difíciles condiciones en que se desarrolla el curso, con limitaciones de alimentos, falta de energía eléctrica y de transportación, un escenario que obliga a buscar alternativas y en ese empeño se reconoció la respuesta de alumnos y profesores, quienes realizan un esfuerzo descomunal para cumplir el objetivo esencial: perfeccionar la calidad del proceso docente educativo y llevar estos resultados al pueblo, en la mejoría de los servicios.

Otro instante especial del claustro fue la despedida a dos profesoras que pasan a otras tareas y que dejaron sus huellas en esta Universidad: las doctoras Marilyn Hernández Gómez y Yisel González Madariaga.

Alli se escuchó el mensaje del Doctor José Luis Aparicio, hoy director de Postgrado de Salud Pública Nacional y ex rector de esta casa de altos estudios, mientras que se reconoció a estudiantes destacados y se homenajeó a Lázaro Javier Cárdenas Moret, estudiante de 6to año de Medicina, quien fungió como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en el centro y pasa a la dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas después de una rica trayectoria como líder estudiantil.