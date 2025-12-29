2025: Villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos (+Audio y Fotos)

Fieles a la idea del Comandante en Jefe, quien calificó a los “villaclareños como vencedores de dificultades y obstáculos”, esta provincia concluye un año de grandes retos, en medio de un complejo escenario matizado por el recrudecimiento del bloqueo y sus impactos en la vida cotidiana de los cubanos.

No obstante, nada detuvo la decisión de continuar adelante de las hijas e hijos de la tierra de Jesús Menéndez, Abel y Haydee Santamaría Cuadrado, la misma tierra cuyos pueblos fueron liberados por las fuerzas dirigidas por el Guerrillero de América.

El Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía, ha sido clave en una provincia, con un sector de la producción de bienes y servicios decisivo para la nación, con 118 empresas, casi 800 mipymes, unas 100 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de Producción Agropecuarias (CPA), lo que demuestra que el tejido empresarial y productivo, constituye una fortaleza para relacionar estas potencialidades en función del desarrollo.

Esta es una provincia superavitaria, que ingresa más de lo que gasta. La producción de alimentos, para lo cual se desplegaron múltiples iniciativas de desarrollo local, con la fusión de todos los actores económicos, constituyó una prioridad para el Partido, el Gobierno, líderes comunitarios y población en general.

Como propósito esencial, figuró el incremento de la entrega de tierras ociosas a productores, en este sentido, de las más de 13 mil solicitudes, quedan en proceso 1512, con el empeño de priorizar a jóvenes, mujeres, a colectivos laborales y autoconsumos estatales.

Una tarea impostergable resultó la consolidación de sistemas alimentarios locales, para lo cual se crearon cinco grupos temporales de trabajo que se enfocan, además, en la producción de alimentos de calidad y en la disminución de exportaciones.

Villa Clara impulsó la marcha de la campaña de frío, con la siembra de viandas, hortalizas, granos y frutales, todos estos renglones se lograron sobrecumplir; asimismo impactaron otros programas como el de alimento animal, café, tabaco, miel, y el de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, aunque muy lejos aún de satisfacer las demandas.

El territorio sobrecumple el Plan de siembra de arroz, sin embargo, incumple el de entrega de leche y carne, un asunto en el cual habrá que trabajar muy duro en el 2026.

El sector cooperativo y campesino es protagonista en la alimentación de los villaclareños. Hoy desde sus formas productivas, se gestiona más del 77 % de la tierra y se produce más del 82 % de lo que consume esta central geografía, aunque no es suficiente para cumplir plenamente con el encargo estatal.

Impactada por la dura situación económica, Villa Clara se prepara para hacer la zafra azucarera y en la empresa agroindustrial Quintín Bandera, de Corralillo; no se detienen los preparativos para enfrentar la contienda.

Desde el central Héctor Rodríguez, en Sitiecito, Sagua la Grande, se labora ininterrumpidamente para avanzar en las reparaciones que permitirán iniciar la molienda. Ambas fábricas con una meta de producción de más de once mil toneladas de azúcar, lo cual completaría unas 22 mil para toda la provincia, destinadas a la canasta básica.

Otro tema crucial en la provincia es la situación energética. Con una capacidad instalada de más de cinco mil megavatios pico, Villa Clara se ubica como la provincia más avanzada de Cuba en el desarrollo de fuentes renovables de energía, un resultado que también responde a la gestión de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) aquí.

En la provincia están instalados 8 parques fotovoltaicos desplegados por toda la geografía de este territorio central, cuatro de ellos inaugurados este año. En estos momentos, se ejecuta una nueva instalación el municipio de Placetas y se prevé construir otros tres en el 2026.

Unas 100 entidades estatales y no estatales ya operan con sistemas de Fuentes renovables de energía, y próximamente se sumarán otras 41 empresas y 11 entidades presupuestadas.

Durante los doce meses que concluyen, a pesar de las limitaciones materiales, Villa Clara se insertó, bajo la dirección del Partido y del Gobierno, en un programa de reanimación de todo el territorio, con el arreglo y embellecimiento de vías de interés nacional y local, plazas públicas y escenarios que forman parte de la vida de su gente.

Entre esos sitios, mención especial a los trabajos realizados en el Parque Vidal de Santa Clara, y el boulevard de la capital provincial, para beneplácito de los que viven en este punto de la geografía nacional y los miles de visitantes que recibe la ciudad de Marta y del Che.

De igual manera, tiene lugar una conservación, prácticamente capital en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara y en todo el Complejo Escultórico que desde el mismo corazón de la isla inmortaliza su legado. Asimismo, en el Monumento a la Acción contra el Tren Blindado y sitios históricos emblemáticos, así como al estadio Augusto César Sandino, tuvieron lugar acciones profundas de reparación y mantenimiento.

Una labor similar se realiza en las instituciones de salud, principalmente los hospitales provinciales, a fin de ofrecer un mejor servicio a los pacientes y familiares.

Otra temática de alto interés durante el período que concluye, resultó la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, quienes no quedaron desamparadas. Un ejemplo fue la creación del Centro de Protección Social para Deambulantes, quienes reciben una atención especializada para elevar sus condiciones de vida.



Ante el paso del huracán Melisa por el Oriente del país, los hombres y mujeres de la provincia desplegaron un amplio movimiento de solidaridad. Un grupo de brigadas de la Empresa Eléctrica, de la construcción, de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), acudieron a prestar sus servicios a los hermanos damnificados por la fuerza del potente fenómeno meteorológico.

A inicios de diciembre, Villa Clara resultó afectada por fuertes lluvias e inundaciones, y los habitantes de los poblados impactados constataron la rápida y certera respuesta de la Defensa Civil y las máximas autoridades, lo cual permitió la pronta recuperación y ayuda a quienes más lo necesitaban.

La ciencia villaclareña nuevamente volvió a ubicarse en la avanzada, al obtener la condición de provincia destacada al cierre del año, condición que le será otorgada el próximo 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana.

Esta comunidad respondió a los programas priorizados del país, como la producción de alimentos, energía, salud, el cañero azucarero y nuevas tecnologías. Villa Clara ostenta 19 trabajos propuestos a premios nacionales, ocho de ellos, con notables impactos.

Durante el año, se elaboró el Programa de Gestión Integrada de los recursos de ciencia, tecnología e innovación con 505 proyectos del plan de ciencia, el 47 % de ellos, de innovación, lo cual favorece la aplicación de los resultados hasta la producción de bienes y servicios.

La Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, la más multidisciplinaria del país, se erigió como el centro más importante de la academia y con altas potencialidades científicas, y a fines de noviembre, la institución recibió una visita nacional en el empeño de ratificar su Condición de Excelencia.

La actividad cultural volvió a brillar en la provincia, con eventos imprescindibles, entre ellos, festivales de teatro, semanas de la cultura, festivales de jazz, rock, de cine, de danza, y la extensión de los proyectos artísticos a las comunidades.

En la educación, más de 600 centros mantuvieron abiertas sus aulas, y se ratificó el empeño de los maestros y profesores de continuar la formación de las nuevas generaciones.

Así, con los oídos en la tierra y en los intereses de su gente, guiados por el Programa de Trabajo Villa Clara con todos, esta provincia central de Cuba, continuó su marcha, como el mejor homenaje al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, porque nadie lo dude, aquí hay un pueblo que lucha, combate y alcanza victorias. Un pueblo guevariano de “vencedores de dificultades y obstáculos”.