Donativo de paneles solares garantiza servicios asistenciales en el Centro de Retinosis Pigmentaria de Villa Clara

Padecen de una enfermedad hereditaria que les provoca ceguera nocturna, por lo que la falta de iluminación podría desencadenar una caída.

Así me comentaron ingresados como Ramón Obregón y Ana María Rodríguez, del municipio de Remedios, y Maritza Rabelo, residente en Sagua la Grande.

Refieren que ahora, en las noches, pueden moverse para sus necesidades fisiológicas, sin los auxilios del personal de enfermería.Ven programas de la televisión, y disfrutan de una noche iluminada.

Antecedentes.

Un mes antes del donativo, la emisora CMHW de Villa Clara, procurada por los aquejados conoció de algunas inquietudes de los pacientes, entre ellas la necesidad de tener una fuente de energía renovable.

Efectos del donativo

Según la licenciada Tamara Rabelo, jefa de Enfermería en este servicio del Hospital Clínico-Quirúrgico “Arnaldo Milian Castro” del territorio, el panel solar de 110 voltios permite reactivar diversas consultas médicas y las de refracción.

No pueden ofrecer, cuando retiran el servicio eléctrico, las de algunos tratamientos como la ozonoterapia porque la tecnología del centro es de 220 voltios.Requieren pues de un transformador de corriente.

Con la crisis energética por el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, afecta más a los externos remitidos por diversas afecciones que requieren del ozono.

Los ingresados la reciben cuando reponen el fluido eléctrico a cualquier hora.

Agradecimiento

Los pacientes están eufóricos, y dicen: «Gracias Empresa Eléctrica por recordarnos, por ayudarnos e iluminar no solo el centro, sino nuestros corazones».

Manifiestan su satisfacción por la excelencia profesional de quienes los asisten, como la doctora en ciencias Zoila Fariñas y la licenciada en optometría, Lorena Fernández.

Valoran de excelencia a todos, tanto el personal de enfermería, que los custodias día, noche y madrugada, como a los cocineros, auxiliares de limpieza y administrativos.

Origen de la asistencia

Servicio ideado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, junto al eminente doctor, también fallecido Orfilio Peláez, creador del método para detener la progresión de la enfermedad y evitar la pérdida total de la visión que puede originar la Retinosis.

El centro de Villa Clara fue inaugurado en 1992, por el doctor Peláez, junto al doctor Lorenzo Somarriba López, quien fungía como director de salud en la provincia.