Vuelve este sábado por CMHW la revista informativa Hora 16

¿Quién mató a Silene? Le haremos esa pregunta a la actriz Yolepsis González Álvarez, Violeta, en la telenovela Regreso al Corazón.

Mirada al futuro visita el Ranchón restaurante Agua Viva, un lugar donde se unen la cultura y el buen gusto.

El segmento Salud al día se referirá a la Semana del Bienestar, del 13 al 19 de septiembre.

Ámbito deportivo destaca que aún Cuba no ha sido convocada para el VI Clásico Mundial de Béisbol, y Messi se juega su último partido oficial en Argentina.

Envejecer con dignidad aborda la nutrición en la tercera edad.

De las artes, la música hablará sobre una deliciosa anécdota centralizada por Pío Leyva, el montunero de Cuba.

En el segmento Hoy por Hoy: descubrimientos recientes de la neurociencia sobre el efecto de la lectura en el desarrollo del cerebro humano, y las alteraciones que introducen los impactos del uso de Internet.

Eso y más, con énfasis en las noticias de la jornada.

