Vistazo anual: la mirada de CMHW al 2025



Diversos acontecimientos marcaron el 2025. CMHW, emisora de los villaclareños, produjo a través de los periodistas del Noticiero W y sus colaboradores un resumen que expuso muchos de esos sucesos que pusieron a prueba la capacidad del país para resistir y sobreponerse: Vistazo anual.

La mirada del programa estuvo centrada en la presencia villaclareña, en el oriente de Cuba tras el embate del huracán Melissa, a fines de octubre, a través de los trabajadores eléctricos y de las comunicaciones; la aprobación en el Parlamento de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el debate y discusión del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, los cuales fueron hechos que marcaron el 2025.

La ronda de reporteros del noticiero resumen anual abre con una entrevista especial a Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada al Parlamento cubano y gobernadora de Villa Clara, quien ofrece un amplio abanico de criterios sobre el quehacer gubernamental en 2025, y los retos del año que inicia.

Atrás quedaban doce meses de un año de grandes desafíos para la nación cubana. Caricatura: Alfredo Martirena Hernández. Tomada de Cubahora

Otros asuntos tratados en el Vistazo anual fueron la situación del proceso de bancarización y las noticias vinculadas con el mercado cambiario, con énfasis en la noticia más reciente sobre la aprobación por las autoridades bancarias de una tasa flotante, que se suma a las otras dos oficiales.

De los acontecimientos del año 2025 también se abordó la labor de los trabajadores de la salud en relación con el brote de arbovirosis. El zika, el oropouche, el chikungunya y el dengue pusieron a prueba la experiencia médica y sanitaria del país, sumido en una gran escasez de insumos médicos. El impacto y recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos no pasó por alto en el enfoque de nuestros periodistas.

Se reflejó además en el Vistazo a 2025 el quehacer del sistema de Tribunales Populares y la Fiscalía General de la República de Cuba, que celebraron en 2025 sus 52 años de fundados.

Por último, se recordaron momentos de la clausura del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima Legislatura, en la cual se aprobó una propuesta de profundo significado patriótico y revolucionario: inspirados en el legado imperecedero de nuestro guía y en el llamado a la unidad y la continuidad, recogiendo el sentir expresado en estos tiempos por varios compatriotas, el presidente cubano Miguel Díaz Canel propuso que el año 2026 fuera proclamado oficialmente como el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, lo cual se aprobó por unanimidad y con aplausos prolongados.

«Será el año para estudiar más profundamente su pensamiento, para emular su ejemplo de trabajo incansable, de fidelidad a los principios y de confianza absoluta en el pueblo y en la victoria de las ideas», expresó el mandatario cubano. Y añadió: «Que cada tarea que emprendamos en el 2026, desde las más complejas transformaciones económicas hasta el más sencillo gesto de solidaridad, lleve impregnado el espíritu fidelista de lucha, su profundo amor por el pueblo y su inclaudicable compromiso con la justicia social».

Bienvenido 2026. Caricatura: Alfredo Martirena Hernández. Tomada de Cubahora

Atrás quedaban doce meses de un año de grandes desafíos para la nación cubana. Por eso, el Vistazo anual de CMHW concluyó con una reseña del acto provincial en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, celebrado el 27 de diciembre, en Placetas.

Allí hizo uso de la palabra la compañera Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, quien expresó: «Reconocemos que vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida del pueblo, agravada por el cerco asfixiante del criminal bloqueo de los Estados Unidos contra nuestra isla. Nuestro escudo es el amor a esta tierra y nuestra brújula es un principio sagrado, unidad, continuidad y resistencia».