“Villaclareando”, de la radio a las editoriales del patio (+Audio)

Es un libro nuevo y diferente al entregado para niños, escrito en versos, explicó el autor. Este es un sueño desde que comenzó su trabajo en la radio y conoció el popular programa en el que actúa y para el que escribe guiones.

“Villaclarendo” es un programa dramatizado de la CMHW, idea de Jorge Luis Cruz y Cecilia Mederos, que ha tenido también como guionistas a Martín Lemas, Yoel Sequeda, Abdel y su hermano Lázaro Soto, quien da voz al protagonista Puro Villa.

Su idea es convertir en texto literario los guiones radiales de su autoría con las simpáticas historias de Puro Villa y está en plena selección de las historias, revisando, ordenando la estructura del libro.

Cuando conversamos recordó historias sobre parranderos de Camajuaní, chismes de barrios, esa serie de situaciones costumbristas que son la esencia de “Villaclareando”.



