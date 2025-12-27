Una variada programación radial despide el año en CMHW

6 nuevos proyectos tienen espacio en nuestra parrilla: "Fiesta y variedades", "Sin límites", "En talla", "Novedades" y "Fiesta pa mi gente", además del superdivertido "Sígueme y te sigo", que hemos preparado especialmente para el 31 de diciembre de las 10.00 a.m. a la 1.00 p.m.

Para recibir el 2026 un equipo de lujo te espera con "El show de fin de año" a partir de las 9.00 de la noche, en vivo, para que usted felicite a sus familiares y amigos y despida el año con La Reina Radial del Centro.

En nuestra programación de fin de año también regresan programas de probada factura como "Amigos", "La loma del tamarindo", "Comenzando la mañana", "Disco Recuerdos", "A tope con la música" y "Señor Bolero".

Los días 1 y 2 del nuevo calendario tendremos dos históricos especiales producidos por nuestro Grupo Dramático en saludo al Triunfo de la Revolución y los habituales resúmenes informativos con los principales acontecimientos del año que culmina.

La pegada musical extiende su horario a partir de las 4.00 p.m y hasta las 6.00 de la tarde y Sigue el ritmo se une a esta fiesta desde las frecuencias de CMHW.

Todo está listo para que usted festeje junto a nosotros, porque nuestra radio palpita al ritmo de los villaclareños.