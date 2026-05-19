Un libro sobre la radio en el Centro, que dignifica la profesión

En la sala transitoria del Museo de Artes Decorativas se dieron cita este miércoles radialistas y amigos para la primera presentación en Villa Clara del volumen La historia de la radio en el centro de Cuba, que tuvo antes un espacio de privilegio en la capital cubana.

Si resulta sumamente interesante el argumento del libro, lo fue por la sentida presentación de Díaz Gómez, quien calificó como “encanto único e insustituible el de la radio; su poder de la ubicuidad a la que me llevaron con absoluta humildad sus locutores”, evocó, y conminó a disfrutar los montones de anécdotas de sabor cubanísimo que llegan en este primer libro de Ramírez Cal, quien se convierte en historiador de su gremio al escribir una historia colectiva.

Publicado por la editorial En vivo, sus páginas cobran pleno sentido para presentar un mapa cultural del Centro, argumentó. Menciona artistas, técnicos, mecánicos en pase de lista permanente porque quiere recordarlos a todos en su virtud para salvarlos de la oscura mano del olvido, dijo.

«Abundante es su información de modo cariñoso al acercarnos a la radio, a la que ama profundamente, y lo hace sin retórica, ni melodramas. Es una obra que dignifica la profesión, y lo aplaudo, dijo Yamil. «Es como una especie de vacuna moral, porque invita a trabajar disfrutando».

El trío Cacique ofreció varias canciones del repertorio cubanísimo que suelen regalar; una agrupación de la que también tiene recuerdos Ramírez por presentarla en espacios musicales de la CMHW .