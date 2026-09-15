Último adiós al locutor cubano Guillermo Rivero de la Rosa

Comenzó sus funciones como locutor en la emisora Radio Cadena Habana, en 1990, y otras plantas radiales como Radio Metropolitana y Radio Taíno.

Guillermo Rivero incursionó en la televisión cubana y fue un artista que supo ganarse a la audiencia desde espacios como Mezcla de Radio Metropolitana durante 35 años, junto a la locutora Moraima Ruíz, “De mañana” y “Cuba esta noche” de Radio Taino y en la emisora Radio Reloj.

Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y al todo el sistema de la Radio Cubana en general. Extrañaremos su profesionalidad, respeto por el arte de la palabra y disposición para siempre dar el paso al frente. El cariño de la audiencia fue su mayor premio, uno que lo acompañó durante toda su trayectoria.