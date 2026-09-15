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Dan último adiós al locutor cubano Guillermo Rivero de la Rosa
Foto: Tomada de Radio Rebelde

Último adiós al locutor cubano Guillermo Rivero de la Rosa

Tomado de Radio Rebelde

Lunes, 14 Septiembre 2026 21:19

En la noche de este domingo falleció el locutor y director de radio Guillermo Rivero de la Rosa, un profesional con más de 30 años entregados al arte de la locución.

Comenzó sus funciones como locutor en la emisora Radio Cadena Habana, en 1990, y otras plantas radiales como Radio Metropolitana y Radio Taíno.

Guillermo Rivero incursionó en la televisión cubana y fue un artista que supo ganarse a la audiencia desde espacios como Mezcla de Radio Metropolitana durante 35 años, junto a la locutora Moraima Ruíz, “De mañana” y “Cuba esta noche” de Radio Taino y en la emisora Radio Reloj.

Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y al todo el sistema de la Radio Cubana en general. Extrañaremos su profesionalidad, respeto por el arte de la palabra y disposición para siempre dar el paso al frente. El cariño de la audiencia fue su mayor premio, uno que lo acompañó durante toda su trayectoria.