Sesiona jurado del Premio Santamareare de la UNEAC 2026

El jurado de Radio del Premio Santamareare de la UNEAC 2026 sesionó en la capital villaclareña. Lo integran Rogelio Castillo Moreno y Fernando González Castro, Premios Nacionales de la Radio, y el periodista Alexander Jiménez Díaz, distinguido como Maestro de Radialistas, por la Radio Cubana.

Por su parte, el jurado de Audiovisuales del evento está presidido en esta edición 42 por Rolando Rodríguez Esperanza e integrado por Hilda Cárdenas Conyedo y Leonor Esther Martínez.

Valoraron obras procedentes de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara y concursaron telefilmes, spot, ficciones, documentales y animados.

Se tuvieron en cuenta la solidez y originalidad de sus argumentos; el tono, el ritmo y la fluidez del guion, el trabajo de fotografía, edición, y la oportunidad de la banda sonora.

Destacó el jurado la actualidad de los temas abordados en las obras presentadas, unas con matiz instructivo, otras que son un verdadero homenaje, varias de esencia social, incluso atrevidas, todas buscando el atractivo visual para reforzar las emociones.

Los audiovisuales recibidos provienen de la Productora Patria, los Estudios de Animación del ICAIC, los Cine clubes Caribe y Cubanacán, Producciones Enrolarte y Wapanga, Kairos Estudio, y en sus obras, también se tuvieron en cuenta la locución y la actuación.

En cada categoría fue concedido un Premio; un Gran Premio por el apartado y se entregó una propuesta para alcanzar la Distinción Agesta in memorian por la obra de la vida.

Los resultados se conocerán en la clausura de la edición 42 del Premio Santamareare, y confirmó Samuel Urquía Álvarez, presidente de la Filial de Audiovisuales y Radio del Comité provincial de la UNEAC, que el evento tiene posible fecha de realización entre el 4 y el 6 de diciembre próximo.