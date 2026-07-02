Reconocen a Maestros Radialistas por sus valiosos aportes y enseñanzas

El acto de entrega del reconocimiento Maestro de Radialistas, de los años 2025 y 2O26, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, se dedicó al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien siempre enalteció al educador por su responsabilidad en la formación ética, política, moral, cultural y revolucionaria.

La Dirección General de la Radio cubana distingue con ese estímulo a quienes desde la palabra viva han marcado el camino para que las nuevas generaciones continúen el legado a partir de las valiosas enseñanzas, que educan, capacitan y forman a los profesionales.

Gracias a su ejemplo, constancia y entrega pedagógica, la radio cubana puede enfrentar los retos que exigen una programación más culta y variada al servicio de los oyentes, así como las tendencias asociadas a las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el lenguaje digital y multimedial de estos tiempos.

Recibieron ese reconocimiento, ocho destacados educadores de la capital y cinco de otras provincias.

Por su aporte excepcional al desarrollo de la ciencia y su dedicación a la enseñanza, con múltiples responsabilidades, se entregó la condición de Maestro Radialista a la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García.

También recibió esa categoría, la Heroína del Trabajo de la República, Ester Maria La’O Ochoa (Teté) quien durante más de 30 años dirigió y brindó todas sus fuerzas y amor a los niños la Escuela Especial Solidaridad con Panamá.

Se suman a la lista Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, Alina Sánchez del Collado, periodista destacada de Radio Reloj, y Otto Eugenio Braña González, escritor, locutor y director de programas en las emisoras CMBF y Habana Radio durante más de tres décadas.

Como Maestros Radialistas fueron reconocidos además los periodistas Andrés Machado Conte, de la emisora Radio Rebelde, y Milagros Muñoz Padilla, directora y realizadora de importantes programas, ambos con un abultado número de premios en festivales y otros eventos.

A Magda Resik Aguirre, con una extensa hoja de servicios a favor del periodismo cubano, directora de comunicaciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad, y fundadora de Habana Radio, entre otras responsabilidades y méritos, también se le confirió esa condición.

Al hablar en nombre de los galardonados, la periodista Resik Aguirre recordó el papel de la radio como formadora e instó a que los creadores y pedagogos contribuyan a la educación de las nuevas generaciones para que estas puedan valorar en toda su magnitud las virtudes de la radio, el poder movilizador de la palabra viva y los desafíos de hoy, en un mundo donde priman las tecnologías digitales, lo hipermedial, con la internet y las redes sociales, marcando la modernidad.

Recordó el pensamiento de Fidel quien siempre calificó a la radio como una fiel propagadora de cultura e hizo alusión a las históricas alocuciones revolucionarias desde Radio Rebelde, en el corazón de la Sierra Maestra.

Los Maestros Radialistas condecorados de otros territorios son Adrián Quintero Marrero, de Villa Clara, Yamilet Valdés del Toro, de Sancti Spíritus, José Ramón Piñero Benítez, de Pinar del Río, Abel Giraldo Guerrero Castro, de Granma y José Armando Álvarez, de Artemisa.

Participaron en la ceremonia Liuba Moreno, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Alfonso Noya, presidente del Instituto de Información y Comunicacion, Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) y Marta Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

El acto sirvió de homenaje y recordación de los próximos aniversarios de la Radio cubana, de la Upec y la Uneac, instituciones de una elevada trascendencia y alcance en la vida social del país.