Nuevos cambios en la programación de CMHW desde este lunes

A pedido del público, desde las 8 p. m. hasta las 9 p. m., la audiencia podrá disfrutar de un maratón de novelas, en este caso comenzará la cubana, luego la universal, y el cierre será con la serie Acción 840.

Llerena Siverio aclaró que se debe a dificultades tecnológicas, principalmente a la separación de las frecuencias AM y FM para la transmisión de la pelota. Debido a ello y al cerco económico de Estados Unidos, el transmisor de AM (840) presenta problemas con el respaldo de energía para mantenerse encendido, por lo que muchos de los espacios dramatizados no han podido salir al aire en sus horarios habituales.

Asimismo comentó que desde el pasado sábado, CMHW regala al público infantil a las 9:30 de la mañana el programa Carrusel de Colores.

El recital para niños, escrito por Yersky Caballero, actriz del grupo dramático de la emisora provincial, permitirá a los más pequeños de casa, disfrutar de canciones diseñadas por y para ellos.