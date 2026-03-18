La radio villaclareña se suma al cambio de matriz energética este 2026

La emisora provincial de radio en Villa Clara se une a las entidades del territorio central que asumen este 2026 el cambio de la matriz energética como prioridad, en tiempos donde se buscan alternativas en el país para continuar la actividad laboral sin afectaciones.

Alexander Jiménez Díaz, director del sistema de la radio en la provincia, explicó que además de la planta matriz, CMHW, ya recibieron los paneles la emisora FM Estereocentro 93.5 y Radio Placetas.

«Así mismo ocurrirá en todas las emisoras villaclareñas», explicó el directivo, para de manera paulatina garantizar una trasmisión estable ante las contingencias energéticas.

De igual forma confirmó que el equipamiento, una donación procedente de China, asegurará la instalación de 1.5 kWh en cada medio radial del territorio.

Jiménez Díaz dijo que el propósito es informar con veracidad y dinamismo en cada espacio, y crecer en audiencias en los diferentes perfiles digitales de la institución, en aras de consolidar la radio como multimedio en la geografía central.