La magia de la Radio

Hoy celebramos a la Radio y a quienes la hacen posible: radialistas, técnicos, productores, y también a quienes la escuchan, disfrutan y viven cada frecuencia como parte inseparable de su vida cotidiana.

El Día Mundial de la Radio fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2012, siguiendo la resolución aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 36.ª reunión. Esta decisión se basó en la importancia de la Radio como medio de comunicación, educación y unión entre pueblos y culturas.

Cada año, el Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero, es una oportunidad única para que las emisoras de todo el mundo muestren su diversidad, creatividad y capacidad de contribuir a la sociedad. Para 2026, la UNESCO dedica la jornada al tema «Radio e Inteligencia Artificial», abriendo un nuevo campo de debate, creación y exploración. La inteligencia artificial, utilizada de manera ética y responsable, puede convertirse en una herramienta que apoye el criterio profesional, la creatividad y los valores de servicio público de la Radio, fortaleciendo la confianza de las audiencias y ampliando las posibilidades de interacción .

La Radio sigue siendo un medio masivo, cercano y confiable, capaz de llegar a todos los rincones, incluso donde otros canales no alcanzan. En tiempos de contingencia, ha demostrado ser un soporte esencial para la información veraz, la educación comunitaria y la cohesión social. Su vigencia se reafirma hoy como espacio de encuentro, identidad cultural y compromiso con la verdad.

¡Feliz Día Mundial de la Radio!