José Gabriel Ramírez Cal, Premio Nacional de Radio 2023 (+Audio)

Ramírez Cal: CMHW, su favorita en el dial, es mi novia

José Ramírez Cal ama apasionadamente la Radio y a esta CMHW, su favorita en el dial, como le encanta decir.

Aquí, este connotado director y locutor de programas sentó cátedra durante décadas, no solo por su amplio y profundo conocimiento musical, sino porque disfrutó innovar en una emisora que siente como suya, y a la que siempre regresa para abrazar amigos, sugerir ideas, amar en un edificio que también es su Palacio.

«Fui fundador de la Estéreocentro, he trabajado en Radio Habana Cuba, en Radio Progreso, pero mi novia, mi esposa, mi vida, se llama CMHW, su favorita en el dial», expresa emocionado.

Lo recuerda perfectamente. El viernes 7 de julio de 1963 hizo su primera entrada a esta emisora.

«La primera ocasión en que me enfrenté a una cabina en el Centro Radial Revolucionario en Orlando Pardo № 1, existían dos emisoras que administraba Nelo Évora Valdés. Ahí trabajé con quien fuera después mi gran hermano, Otto Marimón Alfonso, y ese día él me dijo: he trabajado muy bien contigo, suenas bien, ¿cómo te llamas? Le dije mi nombre, pero me aconsejó: No, a partir de ahora te llamas Ramírez Cal. Ese día, a las seis menos cinco de la tarde nació Ramírez Cal».

Junto a Samuel Urquía

Es radialista de corazón. Después de jubilado, pero no retirado del mundo del sonido, hace colaboraciones con otras emisoras. En Radio Ciudad del Mar y Radio Placetas tiene hoy espacios a los que imprime su marca personal. Pero en CMHW está su impronta y su vida.

He estado en todos los programas, con Samuel Urquía, cuando llegábamos temprano de Camajuaní, entrábamos en Patria; también dirigí Radio Revista W, Hablemos, Caravana Musical, el programa Impacto 84, a las 7 de la noche, con la dirección de Luis Orlando Pantoja.

Con el fallecido Ray Machado Cruz, fuimos los primeros que pusimos en la Radio “We are de World”, con las 46 estrellas, cuando se transmitió en vivo, el 29 enero 1985. Hay cosas que no olvido, yo tuve un gran mentor en el Centro Radial, Juan Antonio Valdés Martínez, el locutor más cotizado de la provincia de Las Villas en esos años, me ayudó mucho, recuerda.

Y con esos conocimientos que conserva nítidos de la historia de su emisora, mi novia —como llama a la CMHW—, afirma que esta planta radial es señora de las primicias.

«W hizo la primera narración de Carnavales en Cuba; frente al Parque Vidal, desde los balcones del Centro Radial, el locutor Valdés Martínez y yo describimos los carnavales. Por otra parte, estábamos vinculados con el maestro Chaflán (Argelio García Rodríguez) y en septiembre de 1963 él sugirió llevar a la Radio la pista, el acontecimiento, en el escenario del Cabaret Venecia, que fue el segundo Tropicana de Cuba. Allí conoció a Elena Burke, Moraima Secada, Los Zafiros entre otros. A todos los entrevistamos. También fuimos los pioneros desde 1979 en las programaciones de verano hace ya 44 años».

A Ramírez Cal lo distingue su amor por la música internacional, por la de nuestro continente, y en especial por los artistas villaclareños que encontraron en sus programas los brazos siempre abiertos.

«Me decías de la música de Villa Clara, estoy ligado a los músicos, dolorosamente algunos se nos han ido, Tony Guzmán, el maestro Pérez Esquirol, pero quedan muchos que son verdaderas estrellas, por eso se creó el 13 de julio de 1986 La loma del Tamarindo, de los programas más importantes que he hecho en la Radio, también El Salsómetro, donde mezclábamos música afroantillana, la cumbia, el merengue, la salsa, el son, la rumba. Todo el conglomerado sónico de la música del Caribe, del Mediterráneo americano estaba en ese programa, dimos a conocer al binomio de oro de Colombia, a Tito Nieves, cuántas estrellas que no los tenían otras emisoras y nosotros las difundíamos en esta querida, amada y respetada Reina Radial del Centro».

Cuando nos acercamos al aniversario 90 de esta CMHW, Ramírez Cal tiene un sueño.

«Nuestra emisora fue la primera Cadena Nacional fuera de La Habana, en esta área se constituyó la RHC Cadena Azul y CMHW y CMHI eran emisoras matrices, donde estaba el Centro Radial Revolucionario, situada en Rolando Pardo № 1, allí funcionó la RHC Cadena Azul y fue Cadena Nacional hacia el Oeste y el Este de Cuba; Amado Trinidad la trasladó para La Habana y la puso en Prado 59, pero siguió siendo eslabón de RHC Cadena Azul, lo que yo he añorado siempre es que la CMHW sea escuchada en todo el país, nos merecemos ese privilegio, ser cadena nacional desde el centro del país».

Y recuerda: «Ya hicimos algo parecido, en un Festival Nacional de la Radio, nos convertimos en cadena nacional desde la cabina en el estudio 4, transmitimos para Cuba a través de equipos remotos de las emisoras hermanas, quisiera que la W se convirtiera en cadena nacional para todo el país desde el centro de la isla».

Así, Ramírez Cal sigue cultivando su pasión por la historia, por la música y por una Reina Radial del Centro, a la que sigue nombrando, hoy y siempre, su favorita en el dial.