Firman memorando de cooperación agencia rusa Sputnik y el Instituto de Información y Comunicación Social
Foto: Radio Cubana.

Tomado de Radio Cubana

Jueves, 07 Agosto 2025 09:54

La agencia internacional de información Sputnik y el Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba (ICS) rubricaron un acuerdo de cooperación para la cobertura de eventos bilaterales significativos, así como la divulgación de otros temas de trascendencia global.

El documento, firmado por Daria Yuryeva, jefa del Departamento de América Latina de Sputnik, y por la directora general de la Radio Cubana, Yuzaima Cardona, refleja el interés de las partes en la realización de proyectos conjuntos destinados al desarrollo del espacio mediático.

Ambas instituciones estudiarán la posibilidad de organizar la producción de un programa de radio ruso-cubano en español, que será transmitido en las plataformas de Sputnik y en una de las emisoras del sistema de la Radio Cubana.

El convenio comprende también las emisiones regulares de los programas radiales en español de la agencia rusa en las estaciones de la mayor de las Antillas.