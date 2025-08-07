Firman memorando de cooperación agencia rusa Sputnik y el Instituto de Información y Comunicación Social

El documento, firmado por Daria Yuryeva, jefa del Departamento de América Latina de Sputnik, y por la directora general de la Radio Cubana, Yuzaima Cardona, refleja el interés de las partes en la realización de proyectos conjuntos destinados al desarrollo del espacio mediático.

Ambas instituciones estudiarán la posibilidad de organizar la producción de un programa de radio ruso-cubano en español, que será transmitido en las plataformas de Sputnik y en una de las emisoras del sistema de la Radio Cubana.

El convenio comprende también las emisiones regulares de los programas radiales en español de la agencia rusa en las estaciones de la mayor de las Antillas.