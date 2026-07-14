Feliz aniversario CMHW: que sean otros 93 años de reinado 

Con apenas 100 vatios de potencia y un amplificador de 20, nadie imaginó entonces que aquella señal modesta se convertiría, nueve décadas después, en la voz más auténtica y querida de Villa Clara: la CMHW, la Reina Radial del Centro.

Hoy, al cumplir 93 años, la emisora que transmite en el 101.5 FM y el 840 AM, acompaña a diario a los villaclareños, a través de ese hilo invisible que une a nuestro pueblo con su tierra, sus historias y sus días.

Detrás de la señal ininterrumpida que hoy se escucha en Villa Clara y un poquito más allá, hay generaciones de profesionales que han dedicado su vida a mantener viva la llama de la radio.

En este aniversario, la Doblevé sigue siendo “la favorita del centro”. Y lo es, porque no hay nada más creíble que lo que dice la radio.

En un mundo de imágenes efímeras, la voz de la Reina Radial del Centro permanece firme, cercana y eterna.