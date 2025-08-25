Falleció la escritora villaclareña Cecilia Mederos Ravelo

Nacida en Santo Domingo, Villa Clara, el 7 de enero de 1962, durante su fructífera vida estuvo muy vinculada la cultura, a la que dedicó su talento y se entregó sin descanso, sobre todo en la literatura y el teatro.

Formó parte de talleres literarios e integró como actriz el grupo de teatro Alastablas, de su tierra natal, el cual fue muy reconocido a nivel provincial y nacional.

Asimismo, Mederos Ravelo fungió como directora del sectorial de Cultura municipal de Santo Domingo, y también fue designada como presidenta del Consejo Provincial de Artes Escénicas de Villa Clara.

En las últimas décadas se destacó como guionista de dramatizados de la CMHW, en programas humorísticos, novelas, series, entre otros géneros, con los que obtuvo importantes premios en prestigiosos festivales, como Santamareare, de Villa Clara, y Félix B. Caignet, en Santiago de Cuba.

Su cadáver ha sido velado en la funeraria de Santo Domingo, y recibe el merecido homenaje de su pueblo.