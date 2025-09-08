En línea con la ley: incremento de pensiones en Cuba (+Audio)

Este mes entró en vigor la Resolución 14 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinada a incrementar parcialmente las pensiones por edad e invalidez, inferiores a los 4 mil pesos, así como a los que reciben pensión por causa de muerte, incremento que ya tuvo pagos adelantados desde el 20 de agosto.

Más de un millón de cubanos acogidos a la Seguridad Social fueron favorecidos, aunque no resulte solución definitiva, pero oxigena de alguna manera su existencia.

¿Cómo impactó este proceso en Villa Clara ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones y dudas de los beneficiados?

Con esas y otras interrogantes, dialogamos con Marisol Fernández Figueroa, jefa del Departamento de Seguridad Social, perteneciente a la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Guelsys Santos García, especialista principal de ese departamento en Villa Clara.