En línea con la ley: En vigor, Ley 175 Del Notariado en Cuba (+Pódcast)

A propósito, dialogamos con Irán de Jesús Hernández Castro, jefe del Departamento de Notarías de la Dirección de Justicia en Villa Clara.
Redacción Digital CMHWLunes, 26 Enero 2026 19:02
Como una normativa que moderniza y refuerza la función notarial en la era digital, ha sido calificada la Ley 175 Del Notariado en Cuba; pero, ¿cómo impacta en los ciudadanos? ¿cómo será el acceso al servicio?
