En línea con la ley: Campaña de declaración jurada y novedades de la administración tributaria (+Pódcast)

Redacción Digital CMHW

Lunes, 19 Enero 2026 13:33

Nuevas normas perfeccionan y actualizan la administración tributaria en el país. ¿Qué le preocupa sobre la Campaña de Declaración Jurada y pago de tributos este año?

¿Qué novedades incluye este proceso? Con representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria dialogamos hoy, En línea con la Ley.