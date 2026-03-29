«En el Claro de la Luna» inicia nueva temporada en CMHW

Hoy a las 10:00 p. m., por CMHW les proponemos el programa En el Claro de la Luna, ahora en una nueva temporada, con nuevo equipo de realización.

A partir de este 29 de marzo, el locutor placeteño Alber Acosta Estévez asume la conducción, guion y dirección general de ese querido espacio de los domingos por la noche en la Reina Radial del Centro.

Alber es conocido por su labor en Radio Placetas, pero se ha ganado un lugar en la FM Estereocentro 93,5 y la “W” en programas como Todo Mezclado, Despertar en Familia, Hora 16 y otros de la programación especial de verano y fin de año.

En el Claro de la Luna inicia hoy nueva temporada con el locutor Alber Acosta. Tomada de Facebook.

En esta nueva etapa de En el Claro de la Luna lo acompaña con sus comentarios la psicóloga Msc. Juana Miralles, pero se mantiene el mismo formato e idea original con que surgió esta propuesta hace más de 27 años; así como la participación de los oyentes.

En el Claro de la Luna —título de una melodía del cantautor cubano Silvio Rodríguez—, fue una idea radial del reconocido realizador Luis Morlote Rivas, junto a los populares locutores Lorenzo Morales Santos y Misladys Zamora.

Luego el programa continuó su senda exitosa, liderado por años por Misladys Zamora Olivera, graduada de psicología en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; al igual de Carol Meiling Suárez, quien hasta hace muy poco estuvo al frente de este magacín nocturno de la CMHW.

Desde Radio Adentro deseamos éxitos a Alber Acosta, desde hoy en la conducción del Claro, e invitamos a los oyentes a sintonizar la CMHW a las 10:00 de la noche disfrutar y valorar esta propuesta radial.

Mensaje de Alber Acosta a los oyentes

Alber Acosta al frente desde hoy del programa En el Claro de la Luna.

Comienza una nueva temporada de su programa En el Claro de la luna. A partir de ahora, además de la vía tradicional, los luneros y luneras, también podrán emitir sus criterios a través de WhatsApp por el móvil 55290056. Contaremos además con la presencia de la psicóloga Juana Miralles, quien nos brindará en cada emisión las herramientas necesarias para entender y enfrentar las problemáticas de nuestra vida.