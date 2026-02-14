Distinguen a Eloy Montenegro Martínez con el Micrófono de la Radio cubana (+Audio)

«Los profesionales de este medio son educadores por crecimiento», dijo al ponerlo en sus manos Alexander Jiménez Díaz, Director de la Radio en Villa Clara, «y uno de esos profesionales es Eloy», añadió, «con una respetable trayectoria desde que se graduó en la Facultad de Arte de los medios audiovisuales y ha sido capaz de agrupar y formar generaciones de radialistas».

La Dirección Nacional aprobó el otorgamiento del Micrófono de la Radio cubana al director de programas variados y juveniles; fundador y guionista de polémicos espacios; asesor de espacio a dramatizados: un profesor en permanente ejercicio para formar profesionales de valor, por eso con admiración se le llama hace tiempo «Profe o Maestro».

Agradecido por la presencia de colegas y amigos, resaltó a las tantas hornadas de jóvenes que se han preparado con rigor y respeto en las emisoras villaclareñas; exhortó a seguir trabajando pese a todas las dificultades para informar al pueblo que cree en la Radio y con ella se informa: «Seguimos haciendo lo que podemos por y para la radio», precisó.