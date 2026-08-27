De cumpleaños, la Voz de la Villa Blanca

En este nuevo aniversario de la fundación de la emisora, les hacemos llegar nuestra más sincera y calurosa felicitación. A lo largo de todos estos años, se han consolidado como el altavoz fiel de la comunidad, llevando no solo información y entretenimiento, sino también el sentir y la identidad de Caibarién.

Conocida cariñosamente como “La Voz de la Villa Blanca” , han sabido tejer, día a día, una relación única con sus oyentes, convirtiéndose en un compañero inseparable de la familia caibarienense . Su labor, llena de profesionalismo y entrega, ha hecho grande a esta emisora, siendo un pilar fundamental en la cultura y la vida cotidiana de la región.

Enhorabuena por este nuevo aniversario. Que continúen los éxitos, y que su voz siga resonando con la misma fuerza y claridad por muchos años más, llevando siempre lo mejor de la Villa Blanca a cada rincón. ¡Felicidades! .

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