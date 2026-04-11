Convocan al II Festival de la Radio Universitaria UCLV 2026

Podrán participar todos los estudiantes universitarios y egresados en un período inferior a los dos años (vinculados o no a radios universitarias), de las instituciones del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Salud Pública de las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas, así como quienes cursan los Colegios de Preparatoria de Periodismo en alguna de los territorios antes mencionados.

Dedicatorias especiales:

Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Aniversario 74 de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

Aniversario 104 de la Radio Cubana

Al quehacer de las universidades cubanas en tiempos de semipresencialidad

Bases del concurso

Se presentarán obras con una duración menor a 90 minutos, en formato .mp3, realizados entre el 1 de septiembre de 2025 y el 4 de mayo de 2026. Deben abordar temáticas juveniles o enmarcadas en el ámbito universitario.

Se concursará en las siguientes categorías:

informativos

musicales-variados

de temática especial (ciencia, deporte, historias de vida)

pódcast

trabajo periodístico (en cualquiera de los géneros)

Se premiarán, asimismo, categorías individuales:

locución femenina

locución masculina

grabación/edición

guion

dirección

Categorías especiales:

La Upec Villa Clara otorgará un Premio Especial al producto radial (programa o trabajo periodístico) que mejor refleje la impronta del Comandante en Jefe Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio.

Igualmente, se premiará el producto radial de mayor calidad que aborde el quehacer de nuestras universidades en estos tiempos de semipresencialidad.

Envío de obras

Para el envío de las obras a concursar, debe rellenarse el siguiente formulario online:

https://forms.gle/wCxbMcyqinq6J44w6

El plazo de recepción de las obras vence el viernes 8 de mayo de 2026 . El jurado estará integrado por experimentados radialistas de emisoras provinciales de la región central.