CMHW:  voces del aniversario 92 (+Fotos)

Si algo ha distinguido a la emisora CMHW en sus 92 años, a celebrarse este 15 de julio, son sus voces: locutores y locutoras que han hecho historia y forman parte de la memoria sonora de generaciones de villaclareños, y también de oyentes de otras provincias cercanas.

Los queridos e inolvidables Sady Flor, Franklin Reinoso, Luis Rodríguez Pérez, Elpidio López Navarro, Nelson Gil García, Hanny Gómez Méndez, ya fallecidos, aún son recordados por quienes tienen como hábito sintonizar la Reina Radial del Centro y los preferían por su timbre y profesionalidad en noticieros, programas musicales, radionovelas, policiacos y espacios de entretenimiento; como aquel “Serrucho” (gustada sección de la revista “Al Ritmo de la Noche” que en las madrugadas de “W” mantenía despierto a cientos de insomnes, con Ventura Román en los controles del sonido.

La CMHW ha brillado por siempre por sus voces. Ya jubilados están Alfredo Iturria, Ana Julia Martell, Machín de la Peña, Víctor Manuel Menéndez, Normando Hernández y el Premio Nacional de Radio José Gabriel Ramírez Cal, por solo citar algunos que también son íconos de la radiodifusión en este territorio central.

Obviamente, ellos, junto a otra lista de valiosos compañeros que comenzaron muy jóvenes aquí, dejaron su huella, y hoy por hoy laboran en otras emisoras de la capital, en otras instituciones o radican en el extranjero.

Sirva este reportaje para evocar y homenajearlos a todos, y presentar algunos de los rostros que estarán presentes en este 92 cumpleaños ante los micrófonos de la CMHW.

Voces de hoy

Yoandis Manso, El Tigre de la Cultura. Voz de La pegada musical. Foto: Cortesía del entrevistado.

Yoandis Manso Pérez llegó a los predios de CMHW con solo siete años de edad. Hizo sus pininos en el programa “Hola Amiguitos” y luego pasó al “Pioneril de verano”.

Manso atesora los gratos momentos vividos en “Estación 2000”, añorado programa juvenil de los años noventa del siglo XX, cuando hablar del año 2000 era como una mirada al porvenir. No olvida las locuras de Pérez Pallas, las travesuras de Didiana, Liliet, Yefri y el resto de adolescentes que les acompañaban.

Cuando fue creciendo y la voz cambiando, se le escuchó en “Al ritmo de la noche” y luego en la pista multicolor del popular "Qué noche", bajo la batuta de Ramón Torres.

Para Yoandis Manso, la locución es su vida. Lo reafirmó al entrar en su mayoría de edad, y repasa entonces su tránsito por estaciones habaneras como Radio Taíno y Radio Cadena Habana, y el aprendizaje al haberse codeado de profesionales como Lázaro Caballero, Marialina Grau, Milvia Zapata, Yeni Lay, entre otros.

Actualmente Manso sigue su paso ascendente en la Reina Radial del Centro, en espacios como “La Pegada Musical”, donde se le identifica como El tigre de la cultura, por las promociones a ese sector; también está en el musical “La Pachanga”, y en este verano del 2025 como anfitrión del “Show de la Noche”, dirigido por su fraterno Odeimy Bernal. A la vez, alterna con cuanto carnaval, festejo popular, festival de boleros o acto político-cultural se realice en la ciudad. Como siempre afirma con su característico aché: «Él sabe quién es».

Carol Mei-Lynn durante la transmisión de un programa en la emisora Estereocentro FM, donde también labora. Foto: Cortesía de la entrevistada.

Carol Mei-Linn Suárez Hernández, es psicóloga de profesión. Se graduó en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, y muy posiblemente su éxito frente a los micrófonos se deba a que pone en práctica muchas de las herramientas de las cuales la dotó su carrera. Habla e intercambia con los oyentes como si fueran familia, con desenfado y empatía.

Ahora que cumple un poco más de tres años frente a los micrófonos de La Reina confiesa que «es una experiencia maravillosa. Para mí, la locución es una parte importante de mi vida y creo que lo entendí desde me senté en un aula y supe de qué iba la locución».

Con notable pasión, esta joven santaclareña nos contó lo enamorada que está de la locución y de desdoblarse a través de la magia que transmite la voz, lo versátil que tiene que ser, y el conocimiento que le demanda: «el locutor debe saber transmitir con su voz tantas emociones, tantos mensajes, debe saber sonar de tantas maneras, que tiene que enamorar a todo el que le oye (…) la palabra se torna una herramienta clave en nuestras vidas para alegrar y acompañar a las personas que están dispuestos a escuchar».

Al preguntarle por sus inicios nos dijo: «Uno de los primeros programas que yo hice en la CMHW fue “Señales”. Ramón Torres fue uno de los primeros directores que me abrió las puertas a lo grande, pues por lo general los nuevos debemos comenzar dando boletines, los cambios de hora, cosas pequeñas.

Ramón me dio ese voto de confianza y la posibilidad de hacer junto a Sheila un programa estelar de verano como “Señales”. También estuve en las emisiones finales de “A tu aire”, como sustituta en “La Pegada…” y tengo un lindo recuerdo de “Cien años contigo”, al lado de Samuel Urquía, en ese espacio dedicado al Centenario de la Radio Cubana, fue genial esa experiencia».

«Cuando hablamos de ejemplos a seguir, de colegas que nos han inspirado, incluso que me han acompañado en el crecimiento como locutora, se impone decir que Samuel Urquía y Liván Ramos, porque fungieron como formadores, y queda en ellos esa pasión por la radio --pasión que se ha perdido un poco--, pero que todavía en sus ojos se ve cuando están frente al micrófono. Eso enamora y hace que una también se enamore del medio, que lo aprehendas, que lo sientas tuyo y desarrolles ese sentido de pertenencia. Ellos son mis más grandes paradigmas; mi inspiración para seguir en este mundo. Además, estimo mucho a Hanny Gómez, la Voz de Cristal de la “W”, lamentablemente fallecida; y también Aymara Orizondo, con una versatilidad tremenda en la conducción».

Además de sus programas en la CMHW y la FM Estéreo, Carol nos cuenta que ha participado en eventos universitarios como maestra de ceremonia y en actos públicos que le ayudan y dan herramientas diferentes de las que desarrolla en cabina, y agrega: «Este es un sonido para ver, pero no te sientes observado; son contextos diferentes que demandan habilidades, destrezas y un autocontrol mayor cuando te están viendo. Es una experiencia bien grata que se agradece, incluso para la televisión, donde también estoy incursionando», añade.

Cuando se le pregunta con qué pareja de locución se ha sentido mejor o más cómoda menciona por supuesto a Liván, Urquía, y también a Jarlis Rafael, Amanda Castillo y Yaymy García, sin dejar de mencionar a los jóvenes locutores de la revista informativa sabatina “Hora 16”; y con una sonrisa finaliza: «Hemos logrado que sea un momento muy ameno, de crecimiento, muy enriquecedor. La respuesta sería que con todos he aprendido y lo he pasado muy bien».

Dayron junto al locutor y comentarista deportivo Osmany Valdés y un invitado. Foto: Cortesía del entrevistado.

Dayron Pérez Urbano: Natural de Camajuaní, defiende al barrio Santa Teresa «Chivos» delante y detrás de los micrófonos. Habitualmente viste de malva, el color parrandero de sus coterráneos. Es versátil. Lo mismo conduce un noticiero, narra un juego de pelota o conduce “Entérese”. Con el celular en la mano hace maravillas, sobre todo cuando de un remoto se trata.

«Llevo en W 15 años; los programas que más me han marcado son la “Radio Revista W” y la “Explosión de las 12”, aunque he realizado un gran número de espacios de la planta, pero me identifico con la programación informativa, de locutor, comentarista deportivo y más reciente como director.

«De mis parejas de locución me siento muy cómodo en las mañanas con Rosana Montero, aunque trabajo bien con todas y todos los colegas»; precisa.

Dayron se ha desempeñado eficazmente en transmisiones en exteriores de actos, desfiles, conciertos, celebraciones, conmemoraciones; y muy recientemente resultó encomiable su labor junto a Normando Hernández Castro en la transmisión en vivo de los funerales del célebre médico villaclareño Armando Caballero. Se recibieron muchas llamadas de los oyentes destacando ese tributo.

«Me encanta la transmisión de los eventos deportivos, pero fundamentalmente los juegos decisivos de torneos. De gran satisfacción resultó realizar una cobertura informativa desde Panamá al Panamericano de Béisbol categoría sub 12 años en octubre del 2024».

Ahora en verano también se le escucha en la final del campeonato sub 23 de béisbol.

Yaymy García durante la conducción de la revista de verano “En sintonía”. Foto: Cortesía de la entrevistada.

Yaymy García Gallardo, cuyo nombre se acentúa en la última y, comenzó profesionalmente en la locución el 11 de septiembre de 1989. Eso lo recuerda con exactitud. Y también que ya se desempeñaba sin remuneración alguna en espacios como “La juventud de hoy”, junto al maestro Franklin Reinoso Rivas, Premio Nacional de Radio ya fallecido.

Ahora bien, en lo personal, Yaymy guarda muy gratos recuerdos de su paso por el programa “Frecuencia juvenil”, que dirigía Carlos Rodríguez (“Carlitos Mangalarga”).

Creció oyendo radio. De niña tenía como paradigma a Jossie Jiménez, Gladys Goizueta, Marta Verónica Marcell y los locutores clásicos de la TV cubana: Teresita Segarra, Eva Rodríguez, Consuelo Vidal, entre otras.

Sobre su formación, nos que contó que «Norma Insua, uno de los rostros fundadores de Telecubanacán, me llevó a un curso de locución, en el año 1988, que impartía el maestro de locutores Benito Pérez Limonte. Como yo aún no era mayor de edad, no puede titularme, pero aprendí elementos técnicos que aproveché posteriormente».

Para Yaymy resultó decisivo un curso-taller que meses después recibió «de otro grande de la locución en Cuba», Nelson Moreno de Ayala, tras lo cual fue contratada.

En esa etapa ya era protagonista de espacios como “Hola futuro” muy recordado, pues iba dirigido a los estudiantes de secundaria y preuniversitario. En la dirección de cada emisión estaba el maestro Rogelio Castillo Moreno, Premio Nacional de Radio.

Yaymy García, graduada de Estudios Socioculturales, agradece especialmente su formación académica como locutora a Franklin Reinoso, y también a compañeros de profesión como Machin de la Peña y Víctor Manuel Menéndez, con quienes compartió micrófonos siendo muy jovencita.

«Entre los programas que han marcado mi trayectoria en la CMHW están “Siempre contigo”, “Qué Noche” --en su primera etapa-- y “Entérese”».

Con sano orgullo de radialista enamorada de su oficio, Yaymy recuerda el constante asedio del cual era objeto por los oyentes, las llamadas a su casa en cualquier horario, cuando la detenían en la calle para darle una nota, un saludo para un cumpleañero, un reporte de sintonía. «No había vivido nada igual, y todo gracias a la radio, a la locución, incluso iba a una peluquería, un hospital o a hacer otra diligencia, me identificaban la voz, y no tenía ni que hacer cola. Usted es la locutora de “Qué Noche”, pase, y enseguida me atendían», evoca.

Después de su querida hija Marian, la locución en la radio es su mayor pasión, la cual le propició su formación, la impulsó a superarse, y a graduarse como universitaria.

De sus parejas favoritas frente a los micrófonos tiene varias, pero sin dudas la más duradera ha sido Carlos Fontanills Aquino, actual conductor junto a ella del espacio de facilitación social “Entérese”. Y agradece notablemente todo el apoyo que siempre le ha brindado el popular Normando Hernández.