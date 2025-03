Blanca Méndez: Mujer y periodista incansable (+Audio)

Después de más de tres décadas de compromiso con el Periodismo en la provincia, Blanca Méndez Hernández se alejó de su quehacer reporteril a los 82 años de edad.

Dejó una huella imborrable en el panorama informativo de Quemado de Güines. Esta incansable mujer, desde sus inicios, tuvo una activa participación en la vida sociopolítica del territorio, desempeñándose en diversas funciones a lo largo de su trayectoria.

«En los primeros años, tras el triunfo de la Revolución, lo primero que hice fue incorporarme a la fundación de todas las organizaciones políticas y de masas. Me desempeñé dentro de la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución. Luego, cuando comenzó el proceso de incorporación al Partido, también tuve una destacada labor en esta organización política, trabajé en varios municipios de Villa Clara».

Blanca inició su camino en el Periodismo en la emisora Radio Sagua, donde comenzó a forjarse como una apasionada radialista. Posteriormente, se trasladó a Quemado de Güines, donde asumió el rol de corresponsal de CMHW.

A pesar de las limitaciones técnicas en sus inicios, llevó a cabo una labor periodística intensa, reportó constantemente sobre la vida del municipio y demostró una profunda pasión por su oficio.

En la actualidad, esta hija adoptiva de Quemado de Güines recuerda con nostalgia sus días de trabajo para la Reina Radial del Centro.

Blanca siempre supo equilibrar su labor en los medios con su rol como madre y ama de casa, afirma que ser mujer nunca fue un obstáculo en su desarrollo profesional.

«Creo que la mujer cubana ha tenido un papel importante en esta Revolución; estamos presentes en todas partes, y no ha sido un impedimento para realizar trabajos que antes estaban reservados solo para los hombres. Las mujeres somos trabajadoras exigentes, y en mi caso particular, nunca me he cansado. Siempre encontraba espacio para hacer las labores del hogar, sin que eso fuera un obstáculo para llevar adelante mi rol profesional».

A esta mujer octogenaria, que ha consagrado gran parte de su vida al Periodismo le sobran palabras de sabiduría para las nuevas generaciones. Confía plenamente en el potencial de los jóvenes reporteros y los anima a continuar con esta noble labor.

«Les digo que deben luchar para que las cosas se hagan bien. A veces existen dificultades que pueden molestarnos, pero debemos seguir adelante defendiendo la bandera cubana que flota sobre la Cuba que nos legó el Comandante en Jefe Fidel Castro».

Cuando se habla de Periodismo en Quemado de Güines, es imposible no evocar a Blanca Méndez: una mujer revolucionaria, comprometida y apasionada que dedicó más de 30 años al servicio informativo de la Radio villaclareña.