Bárbara Betancourt: Premio Nacional de Radio, 2026

El acto celebrado en el Memorial José Martí de la capital, estuvo presidido por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Alfonso Noya Martínez, Presidente del ICS, Yanni Herrera, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura y Yuzaima Cardona, Directora General de la Radio Cubana, entre otras autoridades, directivos y profesionales del ICS, de la Radio Cubana y la Unión de Periodistas de Cuba.

A pocas horas del aniversario 104 de la Radio Cubana, la Central de Trabajadores de Cuba hizo entrega de la Bandera Proeza Laboral al Sistema de la Radio Cubana, por el aporte, la consagración y la entrega de sus trabajadores a lo largo de todo el país. También se impuso la Distinción Raúl Gómez García que otorga el Sindicato de Trabajadores de la Cultura a tres profesionales, se entregó la Condición Nueva Generación y el Sello Centenario de la Radio a otros grupo de profesionales, intelectuales y/o directivos de diferentes sectores por su contribución a la labor de este medio.

La Condición Artistas de Merito de la Radio y la TV también fue entregada en su edición de este año.

La actividad devino homenaje a los 100AñosConFidel y al aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), que coincidentemente se celebra también el 22 de agosto.