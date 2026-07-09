Bárbara Betancourt Abreu, Premio Nacional de Radio 2026

Enamorada de los encantos de la radio –reza la nota difundida por el organismo– comenzó su labor en Radio Habana Cuba en 1979, cuando era apenas una joven estudiante universitaria de Periodismo y desde ese momento hasta la actualidad, no ha dejado de trabajar para llevar al mundo el acontecer de Cuba y la defensa de las causas más nobles de los pueblos.

«Además de RHC, emisora que nunca ha abandonado, ha sido incansable su labor en otras como Radio Rebelde, en espacios como el programa Chapeando Bajito», trascendió.

Desde 2012 ha asumido también las más diversas responsabilidades en el Sistema Informativo de la TV Cubana, es asesora y guionista del Canal Caribe y desde su fundación una destacada panelista de la Mesa Redonda, donde trata con acierto y profundidad diversos asuntos internacionales.

«Baby, como cariñosamente se le dice, es reconocida y muy querida por sus colegas de toda Cuba y más allá, por su optimismo, su carisma, su bondad, su apego a la verdad sin medias tintas, su incondicionalidad, siempre firme y sonriente a la vez, rodeada de jóvenes.

Es y será siempre una mujer de la Radio», afirmaron.

Por su parte Yuzaima Cardona Villena, directora general de la Radio Cubana, transmitió «felicidades para esta periodista de nuestra Radio Cubana, una todo terreno, como solemos decir, con más de 45 años de sostenido y destacadísimo ejercicio profesional, la mayor parte en su querida Radio Habana Cuba llevando la voz de la Revolución Cubana, su pueblo y sus más importantes líderes, en especial Fidel y Raúl a todo el mundo».

Cardona Villena añadió que a la colega Bárbara Betancourt «la escuchamos siempre en "Despertar con Cuba" ( Revista matutina de Radio Habana Cuba) y en los últimos años ha venido desde Radio Rebelde "Chapeando Bajito". Hay mucha historia para contar de nuestra Baby. La Radio toda se honra con este reconocimiento».

( Con información de Granma y de Yuzaima Cardona Villena)